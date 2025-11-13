Granit Xhaka, l'ambition insatiable du patron de la Nati

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Encensé par des légendes Granit Xhaka, l'ambition insatiable du patron de la Nati

par Lucien Willemin

13.11.2025 - 16:19

Partout où il passe, il laisse une trace indélébile. A 33 ans, que ce soit en équipe de Suisse ou à Sunderland, Granit Xhaka s'est trouvé de nouveaux défis pour assouvir son insatiable ambition.

A 33 ans, Granit Xhaka s'est trouvé de nouveaux défis pour assouvir son insatiable ambition.
A 33 ans, Granit Xhaka s'est trouvé de nouveaux défis pour assouvir son insatiable ambition.
IMAGO/Steinsiek.ch

Keystone-SDA, par Lucien Willemin

13.11.2025, 16:19

13.11.2025, 16:20

Il faut voir à quel point le Bâlois fait l'unanimité depuis son retour en Premier League anglaise, au sein d'un club promu qui ne cesse de surprendre. Son entraîneur Régis Le Bris n'a d'ailleurs pas tardé à lui confier le brassard. «Après 10 minutes sur le terrain j'ai su qu'il serait notre capitaine», avait déclaré le technicien français en préambule de la saison de Premier League.

Trois mois plus tard, les étonnants Black Cats flirtent avec le podium alors que la plupart des observateurs les voyaient plutôt lutter contre la relégation du début à la fin de l'exercice. Dernièrement, ils se sont imposés contre Chelsea à Stamford Bridge (2-1) et ont arraché un nul face au leader Arsenal (2-2), l'ancien club de Xhaka (2016-2023).

Encensé par Rooney

Enzo Le Fée, le milieu de terrain français qui a participé à la promotion de Sunderland dans l'élite, est sous le charme: «Granit est le meilleur capitaine que j'ai eu dans ma vie.» Même les anciennes légendes s'inclinent. Pour l'ancien international anglais Wayne Rooney, le Suisse est tout simplement «la meilleure recrue de la saison de Premier League.»

Sunderland sous le charme. «Granit Xhaka est le meilleur capitaine que j'ai eu dans ma vie»

Sunderland sous le charme«Granit Xhaka est le meilleur capitaine que j'ai eu dans ma vie»

Son arrivée à l'embouchure du Wear en avait pourtant surpris plus d'un, alors que certaines rumeurs l'envoyaient en Italie voire même en Arabie saoudite, dans la ville futuriste de Neom. Mais il a été convaincu par le projet du Franco-Suisse Kyril Louis-Dreyfus (28 ans), fils des anciens propriétaires de l'Olympique de Marseille et qui dirige désormais le club du Stadium of Light.

A Sunderland, Granit Xhaka relève «le plus grand défi de sa carrière», comme il l'a expliqué au Blick. Poussé par la ferveur des fidèles supporters des Black Cats – «des vrais fans, pas des touristes» – le milieu de terrain n'a jamais semblé aussi en forme, alors qu'il est bien plus proche de la fin que du début de sa carrière. Un seul chiffre suffit à le prouver: aucun joueur n'a parcouru plus de kilomètres que lui sur les pelouses de l'élite anglaise cette saison, selon les statistiques de Sky Sports.

Premier League. Un défi inédit pour Granit Xhaka : «Le plus grand de ma carrière»

Premier LeagueUn défi inédit pour Granit Xhaka : «Le plus grand de ma carrière»

Jusqu'en 2030 ?

Dans le meilleur championnat du monde comme avec la Suisse, le Bâlois est en mission. Avec la sélection, il s'agit pour lui de disputer une quatrième Coupe du monde consécutive, peut-être la dernière de sa carrière, même s'il n'écarte pas totalement la possibilité d'être encore compétitif en 2030. Et lorsqu'on voit un Luka Modric encore indispensable à la Croatie et l'AC Milan à 40 ans et près de 200 sélections, on peut bien imaginer Xhaka (141 capes) rester le patron de l'équipe de Suisse encore quelques années...

Ces quelques années, l'ancien joueur du Bayer Leverkusen (2023-2025) veut les mettre à profit pour s'assurer que l'exigence qu'il incarne depuis 2011 perdure après sa retraite internationale. «C'est sans aucun doute le plus grand défi que j'ai eu à relever depuis mes débuts en équipe nationale», avait-il confié lors de la tournée américaine de juin.

Qualifs Mondial 2026. La Suisse réunie à Lausanne avec toutes les cartes en main

Qualifs Mondial 2026La Suisse réunie à Lausanne avec toutes les cartes en main

Il sera un «grand coach»

S'il parvenait à atteindre les derniers objectifs de son immense carrière, Granit Xhaka cimenterait un peu plus son statut de plus grand joueur suisse de l'histoire. Avant de poursuivre sur le banc son histoire d'amour avec le ballon rond, lui qui a toujours été le relais de ses entraîneurs sur le pré.

Tout indique en effet qu'il suivra un jour les traces de Mikel Arteta et Xabi Alonso, ses mentors à Arsenal et Leverkusen, qui ont, comme lui, brillé par leur intelligence de jeu au milieu du terrain. Ce n'est pas pour rien que le premier nommé, disciple de Pep Guardiola et l'un des meilleurs techniciens de la planète football, a récemment déclaré que Granit Xhaka serait un jour un «grand coach».

Equipe de Suisse. Granit Xhaka recadre Noah Okafor : «Parfois, il faut savoir se taire»

Equipe de SuisseGranit Xhaka recadre Noah Okafor : «Parfois, il faut savoir se taire»

Sur le même thème

Avant Suisse - Suède : le regard de David Lemos et Ugo Curty

Avant Suisse - Suède : le regard de David Lemos et Ugo Curty

Alors que la Nati peut décrocher sa qualification pour la prochaine Coupe du monde ce week-end contre la Suède à Genève, nous avons interrogé les journalistes romands David Lemos et Ugo Curty sur les clés de ce match.

12.11.2025

Les plus lus

Ce que l'on sait sur le vaste scandale de corruption qui secoue l'Ukraine
L'ancien prince Andrew pourrait encore être rebaptisé
Deux enfants en vacances décédés à Istanbul après une intoxication alimentaire
Bülach: un homme chute mortellement depuis une fenêtre après une dispute
Granit Xhaka, l'ambition insatiable du patron de la Nati