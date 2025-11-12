Granit Xhaka recadre Noah Okafor : «Parfois, il faut savoir se taire»

Noah Okafor s'est récemment dit déçu de Murat Yakin et de l'ASF, après ne pas avoir été convoqué une nouvelle fois en équipe de Suisse pour le rassemblement de novembre. Dans les colonnes du «Blick», le capitaine de la Nati, Granit Xhaka, a toutefois tenu à rappeler son coéquipier à ses responsabilités.

Granit Xhaka et Noah Okafor en juin 2024. IMAGO/Steinsiek.ch

Redaktion blue Sport Tobias Benz

À l'approche des deux derniers matches de qualification pour la Coupe du monde 2026 de l'équipe de Suisse, Granit Xhaka s'est confié au «Blick» sur son nouveau club de Sunderland, la situation actuelle de la Nati et le «cas Okafor».

À cette occasion, le joueur de 33 ans a clairement invité son coéquipier offensif à se remettre en question. «Parfois, il faut savoir se taire et travailler», a déclaré Xhaka, tout en soulignant qu'il était difficile de juger sans connaître tous les détails du dossier.

L'attaquant de Leeds United s'était récemment agacé publiquement, dans une interview accordée à «The Athletic», de ne pas figurer dans la liste de Murat Yakin. Lundi, Pierluigi Tami lui a envoyé un message clair : «Avec ce genre d'interviews, sa situation ne va certainement pas s'améliorer», a commenté le directeur des équipes nationales.

Tami sur le cas Okafor : «Ce n'était pas bon de faire cette déclaration maintenant» Pierluigi Tami regrette la prise de parole de Noah Okafor, qui s'est récemment plaint de ne pas être sélectionné par Murat Yakin. «Ce n'était pas bon de faire cette déclaration maintenant», a déclaré le directeur des équipes nationales lundi. 10.11.2025

Dans les colonnes du «Blick», Xhaka a précisé avoir discuté au téléphone avec Okafor, abordant bien sûr la question de la sélection. Son conseil au joueur de 25 ans : «À sa place, j'analyserais très honnêtement la situation : pourquoi je n'y arrive pas ? Pourquoi ne fais‑je pas partie de la sélection ?»

«Il doit mieux gérer certains aspects»

L'une des raisons de sa non-sélection réside évidemment dans la concurrence, actuellement très forte. Xhaka en est conscient : «Noah a un énorme potentiel, mais il l'a trop rarement montré ces dernières années. Avec Leeds, il s'exprime mieux ; la ligue lui convient. Mais d'autres ont encore plus marqué les esprits.»

«Dan Ndoye, par exemple, a fait un bond incroyable à Nottingham. À l'heure actuelle, il est indispensable en équipe nationale ! Vargas est extrêmement important lui aussi : il marque, il joue à Séville et délivre des passes décisives», poursuit le capitaine. «Les chiffres plaident pour eux aujourd'hui. Mais Noah pourra rejouer un rôle à l'avenir, s'il parvient à mieux gérer certains aspects.»

Pour Xhaka, l'essentiel reste toutefois ce qui se passe sur le terrain - et cela vaut pour tout le monde : «C'est valable pour tous, moi compris.»

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News.