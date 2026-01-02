L'équipe féminine de Grasshopper n'a plus d'entraîneur. Le club zurichois a annoncé vendredi qu'elle se séparait immédiatement de Joao Paiva, un an après l'arrivée du technicien portugais.
La direction de GC invoque «une réorientation stratégique en vue du développement sportif de l'équipe», a-t-elle indiqué dans un communiqué. Les résultats peuvent difficilement être en cause: la saison dernière, l'entraîneur de 42 ans a mené les Sauterelles jusqu'en finale des play-off, et elles se trouvent actuellement à la deuxième place du classement de Women's Super League.
Son successeur n'a pas encore été désigné, mais il devrait être trouvé d'ici la reprise de l'entraînement, le 5 janvier.