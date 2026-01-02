L'équipe féminine de Grasshopper n'a plus d'entraîneur. Le club zurichois a annoncé vendredi qu'elle se séparait immédiatement de Joao Paiva, un an après l'arrivée du technicien portugais.

Un an après son arrivée, Joao Paiva quitte Grasshopper. Keystone

Keystone-SDA ATS

La direction de GC invoque «une réorientation stratégique en vue du développement sportif de l'équipe», a-t-elle indiqué dans un communiqué. Les résultats peuvent difficilement être en cause: la saison dernière, l'entraîneur de 42 ans a mené les Sauterelles jusqu'en finale des play-off, et elles se trouvent actuellement à la deuxième place du classement de Women's Super League.

Son successeur n'a pas encore été désigné, mais il devrait être trouvé d'ici la reprise de l'entraînement, le 5 janvier.