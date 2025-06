La FIFA a annoncé mardi avoir vendu près d'1,5 million de billets pour la Coupe du monde des clubs qui a débuté samedi aux Etats-Unis. Le match d'ouverture a attiré 60'000 spectateurs et celui du PSG contre l'Atlético Madrid 80'000.

Afin de donner de l'élan à cette édition, et d'éviter que certains des plus grands stades ne sonnent creux, comme à Atlanta lors du match entre Chelsea et Los Angeles FC, la FIFA a proposé des promotions pour l'achat de certains billets. Elles vont se poursuivre, a assuré l'organisation mondiale.