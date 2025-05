Gregory Wüthrich quitte Sturm Graz après cinq ans. Le Bernois de 30 ans n'a pas prolongé son contrat qui arrivait à échéance, a annoncé le club champion d'Autriche vendredi.

Gregory Wüthrich n’a pas renouvelé son contrat. IMAGO/Lobeca

Keystone-SDA ATS

Wüthrich, qui compte deux sélections en équipe de Suisse, était arrivé en 2020 à Graz en provenance de Perth. Il a fêté deux titres de champion d'Autriche (2024 et 2025) et deux victoires en Coupe (2023 et 2024).

Selon plusieurs médias, le défenseur central pourrait bien retourner à Young Boys, son club formateur, où il a évolué cinq ans avant de partir en Australie.