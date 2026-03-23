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«J'ai entendu des choses fausses» Guéri de sa blessure, Mbappé remet les pendules à l'heure

Arthur Rappaz

23.3.2026

Kylian Mbappé a assuré lundi soir que sa blessure au genou gauche était «derrière (lui)» et qu'il était prêt à jouer avec les Bleus lors des matches amicaux programmés en fin de semaine aux Etat-Unis contre le Brésil et la Colombie.

Kylian Mbappé, du Real Madrid, avant le match opposant le Real Madrid à l'Atlético Madrid, le dimanche 22 mars 2026.
Kylian Mbappé, du Real Madrid, avant le match opposant le Real Madrid à l'Atlético Madrid, le dimanche 22 mars 2026.
KEYSTONE

Agence France-Presse

23.03.2026, 22:40

«C'est derrière moi, j'étais dans un protocole où je voulais recommencer à jouer doucement avec l'envie de jouer qui était là, j'espère que je vais pouvoir jouer pendant cette trêve (internationale) et recommencer à être décisif», a-t-il expliqué à plusieurs médias dont l'AFP en marge d'un événement organisé par la société d'assurance Alan, au capital de laquelle la star du football français a investi.

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Concernant cette blessure qui l'a éloigné des terrains une cinquantaine de jours depuis fin décembre, il a expliqué avoir ressenti «beaucoup de frustration, de colère et de l'inquiétude».

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«Je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai pas traversé cette période de la meilleure des manières, je n'étais pas le plus heureux des joueurs mais je suis content c'est derrière moi, tout (ndlr: la douleur) est parti», a-t-il insisté.

«Je n'ai plus rien»

A-t-il été inquiet pour la Coupe du monde cet été ? «Non, cela n'a jamais été un sujet, au maxium j'avais une rupture partielle donc j'aurais été absent jusqu'en avril, il n'y a jamais eu débat sur la Coupe du monde ni sur la fin de saison au Real Madrid», a-t-il répondu, précisant que tout avait été géré" du mieux possible" avec le club.

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Et «aujourd'hui, je n'ai plus rien», a-t-il assuré. «Je voulais être rempli de précaution pour ne pas avoir d'autres blessures à un autre endroit (...). C'est difficile d'être sur les banc, il y a quelques années, jaurais faire l'erreur de vouloir rejouer trop vite, il faut prendre le temps», a-t-il précisé, regrettant qu'il y avait eu beaucoup de «fausses rumeurs».

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Et d'ajouter: «Beaucoup de gens ont donné un diagnostic, j'ai entendu pas mal de choses fausses».

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