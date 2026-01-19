  1. Clients Privés
Série «Le jour d’après» Guillaume Hoarau ému : «À la fin, il n’y plus grand monde...»

Nicolas Larchevêque

19.1.2026

L’après-carrière, un tabou dans le football professionnel. Le premier épisode de la série «Le jour d’après» explore la chute, celle dont on parle peu et qui marque le début d’un autre combat. Guillaume Hoarau, Stéphane Henchoz et Reto Ziegler racontent ce moment brutal. Extrait.

Le jour d'après : comment les footballeurs vivent leur retraite ?

Le jour d'après : comment les footballeurs vivent leur retraite ?

L’après-carrière, un tabou dans le football professionnel. Cette série explore la chute. Celle dont on parle peu et qui marque le début d’un autre combat. Guillaume Hoarau, Stéphane Henchoz et Reto Ziegler racontent ce moment brutal.

16.01.2026

Rédaction blue Sport

19.01.2026, 12:02

19.01.2026, 15:46

⚽️ 🎥 Découvrez les trois épisodes de la nouvelle série «Le jour d’après», signée blue Sport, dès ce lundi 19 janvier en libre accès sur blue Zoom. Tous les épisodes seront également disponibles sur notre chaîne YouTube.

«Le jour d’après» : dates de diffusion

  • Episode 1 : La chute (première diffusion le lundi 19 janvier, à 20h25)
  • Episode 2 : Le doute (première diffusion le lundi 26 janvier, à 21h00)
  • Episode 3 : La renaissance (première diffusion le lundi 2 février, à 20h05)
Montre plus

