Les footballeurs de l'équipe nationale suisse ont reçu une visite de marque au lendemain de leur qualification pour les huitièmes de finale. Le président de la Confédération Guy Parmelin a rencontré quelques joueurs de l'équipe du sélectionneur national Murat Yakin.

Outre M. Yakin, le capitaine Granit Xhaka ainsi que les joueurs Remo Freuler, Breel Embolo et Johan Manzambi étaient notamment présents, d'après une vidéo mise en ligne samedi par M. Parmelin sur X. Le conseiller fédéral portait une tenue décontractée, sans la casquette de baseball rouge avec l'inscription «Switzerland Great Since 1291».

Le Vaudois a également exprimé un souhait à l'équipe pour les semaines à venir. Il leur a demandé de s'arranger pour perturber ses vacances et l'obliger à se rendre à nouveau en Amérique du Nord pour soutenir la Suisse lors de la finale du 19 juillet à New York. Il le ferait avec «beaucoup de plaisir», a déclaré M. Parmelin à la fin de la vidéo.

Le président de la Confédération est actuellement en Amérique du Nord dans le cadre d'une mission économique et scientifique. Il a notamment rencontré lundi le représentant américain au Commerce Jamieson Greer. Après les Etats-Unis et le Mexique, il doit aussi se rendre au Mexique.