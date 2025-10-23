  1. Clients Privés
MLS Un second joueur suisse se qualifie pour les play-off

ATS

23.10.2025 - 11:19

Le milieu de terrain zurichois Maren Haile-Selassie s'est qualifié pour les play-off de la MLS avec les Chicago Fire. La franchise de l'Illinois a battu Orlando 3-1 lors du «Wild Card Round».

Maren Haile-Selassie s'est qualifié pour les play-off de la MLS avec les Chicago Fire.
Maren Haile-Selassie s'est qualifié pour les play-off de la MLS avec les Chicago Fire.
IMAGO/SOPA Images

Keystone-SDA

23.10.2025, 11:19

Comme souvent en cette saison régulière, Hailé-Selassié n'a fait qu'une courte apparition: le Suisse de 26 ans n'est entré en jeu qu'à la 81e, alors que le score était déjà de 3-0. Au premier tour des play-off, Chicago sera confronté à Philadelphia Union, la meilleure équipe de la conférence Est.

Un deuxième Suisse, Stefan Frei, est en lice pour la phase finale. Le gardien de but affrontera Minnesota United avec les Seattle Sounders. Les séries éliminatoires débuteront dans la nuit de vendredi à samedi avec le match entre l'Inter Miami de Lionel Messi et Nashville.

«Il a été exceptionnel». Un nouveau triplé pour Messi, symbole d’une hégémonie totale

«Il a été exceptionnel»Un nouveau triplé pour Messi, symbole d’une hégémonie totale

