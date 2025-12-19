Achraf Hakimi convalescent, Mohamed Salah dans l'expectative, Sadio Mané invisibilisé: voici les principales stars de la Coupe d'Afrique des nations, qui débute dimanche au Maroc. Tous veulent briller sur leur continent, malgré des états de forme physique et mentale variés.

Achraf Hakimi (à droite) s'est lancé dans une course contre la montre pour revenir à temps. Getty Images

Hakimi, la course contre la montre

Considéré comme le meilleur latéral droit du monde, 6e du dernier classement du Ballon d'or – et premier défenseur -, meilleur joueur africain, Achraf Hakimi est la star annoncée de la CAN organisée dans son pays.

Le capitaine des Lions de l'Atlas, demi-finalistes du Mondial au Qatar en 2022, y est omniprésent, placardé sur de nombreuses publicités à travers le royaume. Avec lui, le second sacre marocain dans une Coupe d'Afrique ne semblait faire guère de doute...

Sauf que son tournoi a bien failli s'arrêter avant même d'avoir commencé, le 4 novembre avec le PSG lors d'un match de Ligue des champions, lorsque l'ailier du Bayern Luis Diaz a emporté sa cheville gauche d'un vilain tacle mal contrôlé.

Blessé depuis, Hakimi s'est lancé dans une course contre la montre et est actuellement en avance sur les temps de passage pour retrouver les terrains.

Son sélectionneur Walid Regragui a assuré que le latéral serait même prêt pour le match d'ouverture le 21 décembre à Rabat face aux Comores. Mais la formule à 24 clubs pourrait lui permettre de prolonger la reprise de son capitaine de deux matches sans compromettre la qualification.

Salah, pharaon dans le rouge

Légende de Liverpool et attaquant star de l'Egypte, Mohamed Salah est au coeur d'un imbroglio avec les Reds, dont il a marqué l'histoire, mais où il n'est plus tout à fait en odeur de sainteté.

Depuis 2017, l'icône égyptienne a remporté une Ligue des champions (2019), deux Premier League (2020, 2025), et a marqué 250 buts toutes compétitions confondues.

Moins brillant cette saison, laissé sur le banc à plusieurs reprises par son entraîneur Arne Slot, Salah s'est fendu début décembre d'une déclaration qui a mis le feu aux poudres. «J'ai l'impression que quelqu'un ne veut plus de moi au club», a-t-il déclaré, ouvrant la porte à un départ anticipé de Liverpool, où il est sous contrat jusqu'en 2027.

Même si les derniers jours ont laissé place à une forme d'apaisement, Salah devra faire abstraction de ce contexte tendu lors de la CAN pour porter encore le groupe égyptien, afin de remporter un trophée qui lui a récemment échappé à deux reprises en finale (2017 et 2021).

Mané, toujours fringant

Des trois superstars du tournoi, le Sénégalais Sadio Mané, 33 ans, est finalement celui qui se porte le mieux: le partenaire de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, en Arabie saoudite, a inscrit cette saison six buts et offert six passes décisives en 17 matches.

Mais depuis son départ du Bayern Munich en 2023 pour le championnat saoudien, l'attaquant n'a plus la même exposition et ses performances passent le plus souvent inaperçues.

De quoi en faire une arme secrète pour les Lions de la Teranga? Le meilleur buteur de la sélection se montre toujours aussi décisif. Il a par exemple inscrit un doublé lors de la victoire 4-0 contre la Mauritanie en octobre, permettant au Sénégal de se qualifier pour le Mondial-2026, sa quatrième Coupe du monde d'affilée.

Avant de connaître une deuxième Coupe du monde – il était blessé et forfait en 2022 au Qatar -, Mané, à la tête d'un groupe très équilibré mêlant subtilement expérience et jeunesse, va tenter de remporter une deuxième CAN après celle de 2021.

Quid de Mahrez et Osimhen?

Dans la même veine que Mané et l'Algérien Riyad Mahrez, aujourd'hui à Al-Ahli, le Nigerian masqué Victor Osimhen à Galatasaray et l'Ivoirien Sébastien Haller (à Utrecht aux Pays-Bas), autrefois brillants représentants du continent, sont aujourd'hui moins sous les projecteurs.

Mahrez a dû déminer lui-même il y a quelques jours sur les réseaux sociaux une polémique sur son supposé manque de forme. Osimhen, toujours décisif avec le club turc et les Super Eagles, va devoir digérer la non-qualification du Nigeria pour le prochain Mondial.