  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue 2 Harcèlement et outrages sexistes : Saint-Etienne rompt avec son ancien président

ATS

22.9.2025 - 13:47

L'actionnaire principal de l'AS Saint-Etienne a mis un terme aux dernières fonctions officielles de l'ancien président du club stéphanois, Roland Romeyer. Celui-ci fait l'objet d'une enquête pour harcèlement et outrages sexistes, selon l'ASSE.

L’ASSE traverse une période sensible.
L’ASSE traverse une période sensible.
IMAGO/Icon Sport

Keystone-SDA

22.09.2025, 13:47

M. Romeyer, président du directoire et ancien copropriétaire du club avec Bernard Caïzzo entre 2006 et 2024 avant la cession de leurs parts au groupe canadien Kilmer Sports Ventures, était encore président de l'Association du musée des Verts et de la Fondation Coeur Vert, des postes purement honorifiques, précise le service de communication de l'ASSE.

Kilmer Sports Ventures, nouvel actionnaire majoritaire, a estimé que les ennuis judiciaires de l'ancien président de 80 ans étaient incompatibles avec la poursuite de ses activités de représentation du club, a indiqué le club de Ligue 2, confirmant une information du quotidien L'Equipe. Le parquet de Saint-Etienne a ouvert cet été une enquête pour «harcèlement et outrages sexistes aggravés par le lien hiérarchique ou la minorité», après une plainte contre M. Romeyer.

Les plus lus

7 phrases choc dans de l'éloge funèbre de Trump pour Charlie Kirk
Une policière roule à 108 km/h au lieu de 50 avec feux bleus – permis retiré
Des pluies diluviennes attendues en Suisse !
Moment glamour : la princesse héritière des Pays-Bas fait sensation
Visite secrète : ce geste qui en dit long sur les intentions du prince Harry
Lausanne: on connaît la cause de la chute du cèdre de Pré-du-Marché