L'actionnaire principal de l'AS Saint-Etienne a mis un terme aux dernières fonctions officielles de l'ancien président du club stéphanois, Roland Romeyer. Celui-ci fait l'objet d'une enquête pour harcèlement et outrages sexistes, selon l'ASSE.

L’ASSE traverse une période sensible. IMAGO/Icon Sport

Keystone-SDA ATS

M. Romeyer, président du directoire et ancien copropriétaire du club avec Bernard Caïzzo entre 2006 et 2024 avant la cession de leurs parts au groupe canadien Kilmer Sports Ventures, était encore président de l'Association du musée des Verts et de la Fondation Coeur Vert, des postes purement honorifiques, précise le service de communication de l'ASSE.

Kilmer Sports Ventures, nouvel actionnaire majoritaire, a estimé que les ennuis judiciaires de l'ancien président de 80 ans étaient incompatibles avec la poursuite de ses activités de représentation du club, a indiqué le club de Ligue 2, confirmant une information du quotidien L'Equipe. Le parquet de Saint-Etienne a ouvert cet été une enquête pour «harcèlement et outrages sexistes aggravés par le lien hiérarchique ou la minorité», après une plainte contre M. Romeyer.