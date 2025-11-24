  1. Clients Privés
FR

Meteo
«Rien à cacher» Harcèlement, mal-être : le centre de formation du PSG dans le viseur

Melchior Cordonier

24.11.2025

Le centre de formation du PSG a bien reçu l'inspection du travail récemment après des signalements de mal-être et de harcèlement de certains employés, et le club n'a «rien à cacher», a indiqué lundi son directeur sportif Yohan Cabaye, confirmant une information de L'Equipe.

Inspection du travail au centre de formation du PSG, Yohan Cabaye affirme que le club «n’a rien à cacher»
Inspection du travail au centre de formation du PSG, Yohan Cabaye affirme que le club «n’a rien à cacher»
IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse

24.11.2025, 19:09

«Il y a eu une visite, effectivement. On travaille bien. Pour moi, le plus important, là où tout le monde doit être concentré, c'est la mission principale: on est au service des joueurs», a commenté Yohan Cabaye.

Il était interrogé lors d'une conférence de presse au Campus PSG de Poissy (Yvelines), à l'occasion des 50 ans du centre de formation.

«On n'a rien à cacher, quand on a de l'ambition on doit avoir l'exigence qui va avec, il faut continuer à avancer», a-t-il insisté, avant de balayer: «Le reste, ce qui se passe à côté, ça ne m'intéresse pas».

Selon lui, «le retour qu'il y a de cette enquête est qu'il faut un peu plus de communication» entre salariés.

Yohan Cabaye a ensuite assuré, dans une déclaration transmise à la presse: «Évidemment le bien-être des collaborateurs est très important pour nous. Et on sera attentifs aux conclusions de l'enquête».

Il s'est par ailleurs félicité de l'excellence de la scolarité proposée aux 39 collégiens et 80 lycéens, avec un taux de réussite de 95% au baccalauréat.

Le PSG nourrit de grands espoirs dans la montée en puissance de son centre de formation, ouvert le 4 novembre 1975 à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) et transféré depuis un peu plus d'un an au Campus PSG, où s'entraînent aussi les équipes premières masculine et féminine.

Le but est de «former de plus en plus de joueurs de région parisienne à la qualité nécessaire pour jouer dans une équipe comme le PSG». Ainsi il y aura moins «besoin d'aller sur le marché et payer de grosses indemnités de transfert», a expliqué lundi le conseiller sportif du club parisien, Luis Campos.

Interrogé sur les recrutements moins clinquants du PSG ces deux dernières saisons, il a répondu: «Ce n'est pas parce qu'on va beaucoup au supermarché que ça fait de nous de bons cuisiniers. L'important est d'aller dans la bonne direction, pas d'empiler des joueurs. On ne mettra jamais en péril les comptes du PSG», a-t-il ajouté.

Le dirigeant portugais, qui forme un tandem à succès avec l'entraîneur Luis Enrique, a confié qu'il recherchait des jeunes tout aussi bien éduqués et intelligents que talentueux: «Je me rappelle de joueurs qui ont gâché leur carrière avec une mauvaise éducation. Ce n'est pas seulement le talent qui compte mais le respect, l'éducation, l'écoute».

