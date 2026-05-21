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«La décision m'a laissé sous le choc» Harry Maguire accuse le coup après son éviction du Mondial

ATS

21.5.2026 - 19:45

Harry Maguire n'a pas trouvé grâce aux yeux du sélectionneur anglais Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026. L'expérimenté défenseur central s'est dit jeudi «sous le choc et complètement abattu».

Harry Maguire ne disputera pas le Mondial 2026.
Harry Maguire ne disputera pas le Mondial 2026.
EPA
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

21.05.2026, 19:45

21.05.2026, 20:31

L'entraîneur allemand dévoilera vendredi le groupe de 26 joueurs retenus pour le tournoi prévu aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada à partir du 11 juin. Mais il a commencé à prévenir ceux qui ne seront pas du voyage, comme Maguire.

«J'étais convaincu de pouvoir jouer un rôle majeur cet été pour mon pays après la saison que j'ai réalisée. La décision m'a laissé sous le choc et complètement abattu. Je souhaite le meilleur à tous les joueurs», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Maguire (33 ans) est redevenu un titulaire indiscutable à Manchester United durant la seconde moitié de saison sous la direction de Michael Carrick, entraîneur nommé en janvier en intérim après le renvoi de Ruben Amorim.

Le défenseur central aux 66 sélections a disputé deux éditions de Coupe du monde avec l'Angleterre, en 2018 et 2022. Il était titulaire durant l'Euro achevé sur une finale perdue en 2021, contre l'Italie, et a manqué la compétition suivante en 2024 sur blessure.

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