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Match amical Havertz aux commandes, la Mannschaft survole les États-Unis

ATS

6.6.2026 - 23:12

A huit jours de son entrée en lice au Mondial, l'Allemagne a remporté son second match de préparation, contre les Etats-Unis (2-1) samedi après-midi à Chicago. Ceci grâce à un but et une passe décisive de son attaquant Kai Havertz.

Havertz décisif pour l'Allemagne contre les Etats-Unis en amical
Havertz décisif pour l'Allemagne contre les Etats-Unis en amical
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.06.2026, 23:12

06.06.2026, 23:20

Arrivés sur le sol américain mardi en fin d'après-midi, les hommes de Julian Nagelsmann débuteront leur Coupe du monde le 14 juin à Houston contre le novice Curaçao, et ont enchaîné samedi un neuvième succès consécutif depuis l'automne 2025.

Mondial 2026 - Groupe E. Coup dur pour l’Allemagne: Lennart Karl blessé et forfait

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Une semaine après sa finale perdue en Ligue des champions avec Arsenal contre le PSG, Kai Havertz a rejoint directement le groupe allemand et a montré qu'il était en grande forme.

Complètement seul au point de penalty sur un coup franc de Joshua Kimmich dès la 2e, Havertz a ouvert le score pour l'Allemagne (1-0, 2e). En seconde période, il a offert juste avant l'heure de jeu la passe décisive à Leroy Sané pour redonner l'avantage à la Mannschaft (2-1, 57e).

Frappe surpuissante

Les Allemands ont toutefois subi par moment face aux attaquants américains Christian Pulisic, Malik Tillman et Folarin Balogun.

Mondial 2026 - Groupe E. L'Allemagne donne rendez-vous à la France en huitièmes

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Titularisé dans les buts en l'absence de Manuel Neuer, qui se remet d'une blessure au mollet gauche, Oliver Baumann n'a rien pu faire sur une reprise de volée surpuissante d'Antonee Robinson, lui aussi tout seul à l'entrée de la surface de réparation allemande, sur un corner mal renvoyé (1-1, 37e).

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