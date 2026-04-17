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Football Hervé Renard licencié par l'Arabie saoudite à deux mois du Mondial

ATS

17.4.2026 - 16:45

Le Français Hervé Renard a annoncé vendredi à l'AFP avoir été démis de ses fonctions de sélectionneur de l'Arabie saoudite. Ce licenciement intervient à deux mois à peine du Mondial 2026 auquel participeront les «Faucons verts».

Hervé Renard n’est plus le sélectionneur de l’Arabie saoudite.
Hervé Renard n’est plus le sélectionneur de l’Arabie saoudite.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.04.2026, 16:45

A la question de savoir s'il avait été démis de ses fonctions comme le rapportait RMC, le technicien français, revenu à ce poste fin 2024 après un premier passage entre 2019 et 2023, a répondu par l'affirmative.

«C'est le football... L'Arabie saoudite s'est qualifiée sept fois à la Coupe du monde, dont deux fois avec moi. Et il n'y a qu'un seul coach qui a fait les qualifications et la Coupe du monde, c'est moi, en 2022. Au moins il y aura cette fierté», a-t-il encore commenté, joint par téléphone.

Hervé Renard, dont le contrat courait sur deux ans – c'est à dire jusqu'à l'après-Mondial – est lui écarté alors même que l'Arabie saoudite est parvenue à se qualifier pour sa septième phase finale de Coupe du monde, la troisième d'affilée.

Les «Faucons verts» affronteront l'Espagne, l'Uruguay et le Cap-Vert au sein du groupe H. Lors de la dernière édition au Qatar, fin 2022, sous la houlette d'Hervé Renard, ils avaient remporté une victoire retentissante en phase de poule contre l'Argentine, future championne du monde (2-1).

Durant la dernière fenêtre internationale de fin mars, l'Arabie saoudite a perdu ses deux matches amicaux, contre l'Egypte (4-0) et la Serbie (2-1). Le Français n'a pas donné d'indication sur son avenir, et le nom de son successeur n'est pas connu.

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