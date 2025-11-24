  1. Clients Privés
Mondial M17 Historique ! L’Autriche en finale mondiale pour la première fois

ATS

24.11.2025 - 20:08

La sélection autrichienne M17 a fêté lundi un succès historique lors de la Coupe du monde au Qatar. Pour la première fois, une équipe de la Fédération autrichienne se retrouve en finale d'un Mondial.

L’Autriche M17 réalise un exploit historique au Mondial.
L’Autriche M17 réalise un exploit historique au Mondial.
IMAGO/STEINSIEK.CH

Keystone-SDA

24.11.2025, 20:08

Les jeunes Autrichiens se sont imposé 2-0 face à l'Italie en demi-finale et pourraient, comme la Suisse en 2009, remporter la compétition au terme d'un parcours de rêve face au Portugal en finale jeudi.

L'Autriche est la seule équipe à avoir remporté tous les matchs de cette édition de la Coupe du monde. Elle a remporté sa septième victoire sous les yeux du président de la FIFA Gianni Infantino, notamment grâce à Johannes Moser.

Le jeune milieu de terrain de 17 ans, qui évolue au sein du club formateur de Red Bull Salzbourg Liefering, a inscrit ses septième et huitième buts de la Coupe du monde contre l'Italie, ce qui le place seul en tête du classement des buteurs du tournoi.

