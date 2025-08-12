Dans un livre qui paraîtra ces prochains jours, Ottmar Hitzfeld a révélé qu’il avait souffert d’un burn-out durant sa carrière d’entraîneur. «C’était cruel de se retrouver soudainement sans force», a raconté l’Allemand, ex-sélectionneur de l’équipe de Suisse de football.

Ottmar Hitzfeld a pris sa retraite d’entraîneur après la Coupe du monde 2014 au Brésil. KEYSTONE

Grande figure du paysage footballistique, Ottmar Hitzfeld s’est confié à cœur ouvert dans le livre «Mensch Fussballstars» de notre collègue Andreas Böni, rédacteur en chef alémanique de blue Sport, qui paraîtra en allemand le 18 août. L’ancien sélectionneur de la Suisse est ainsi revenu sur une sombre période de sa vie.

Il a ainsi révélé qu’il avait souffert d’une dépression en 2004. «À l’époque, je perdais lentement et continuellement mes forces : je n’arrivais plus à me déconnecter. Je ne parvenais pas à regarder un film sur toute sa durée sans me préoccuper de la composition de l’équipe ou d’autres questions sportives. En même temps, je ne voulais pas que le public ou l’équipe se rendent compte de mon état de santé. Je ne parlais presque plus à la table du petit-déjeuner avec ma femme et mon fils», s’est souvenu l’homme de 76 ans, selon les propos relayés par le «Blick».

«Pas la force» de devenir sélectionneur de l’Allemagne

À cette période, après avoir entrainé pendant six ans (de 1998 à 2004) le Bayern Munich, Hitzfeld était pressenti pour reprendre la Mannschaft. L’offre de la fédération allemande de football l’a alors plongé dans une phase d’angoisse.

«Pendant trois jours, je suis resté presque exclusivement au lit à ruminer. C’était brutal. D’un côté, l’offre était alléchante. D’un autre, je savais que je n’avais pas la force. J’aurais préféré tirer la couverture sur ma tête et continuer à dormir. Je commençais à avoir mal au dos et à avoir des problèmes de sommeil. C’était cruel de se retrouver soudainement sans force», a expliqué le technicien qui a remporté la Ligue des champions avec Dortmund en 1997 et le Bayern en 2001.

C’est lors d’un trajet en voiture qu’il eut un déclic et comprit qu’il avait besoin d’aide. «Je suis soudain devenu très claustrophobe. J’ai eu du mal à respirer, tout devenait étroit, c’était une sensation terrible. Ce n’est qu’en baissant les vitres que cela s’est amélioré. C’est là que j’ai réalisé: j’ai besoin d’aide. J’ai besoin d’un psychiatre. Celui-ci m’a prescrit des comprimés, des antidépresseurs. Ils m’ont aidé à me calmer.»

«Je ne voulais plus jamais être entraîneur»

Naturellement, le natif de Lörrach a fini par refuser de prendre les rênes de l’Allemagne et décida de faire une pause loin du monde du ballon rond. «Pour un nouveau travail, tu dois être reposé. Et très honnêtement, à ce moment-là, je ne voulais plus jamais être entraîneur. Je me suis retiré pendant un an et demi à Engelberg, dans les montagnes suisses. Ce n’est que presque trois ans plus tard que j’ai été vraiment prêt à travailler à nouveau», a-t-il détaillé.

La suite, on la connait : Ottmar Hitzfeld reprit son poste de manager au Bayern Munich début 2007, avant de devenir sélectionneur de l’équipe de Suisse à l’été 2008. Avec la Nati, il disputera encore deux Coupes du monde (en 2010 et en 2014) où il prendra définitivement sa retraite à la suite de la cruelle élimination contre l’Argentine (1-0 ap) en 8es de finale lors de l’édition au Brésil.