La polémique autour de l'arbitrage du huitième de finale entre l'Argentine et l'Égypte a pris une tournure inquiétante. Pris pour cible par des milliers d'internautes, l'arbitre François Letexier n'est pas le seul à subir un déferlement de haine : un simple homonyme du directeur de jeu français et toute sa famille reçoivent eux aussi insultes et menaces de mort.

«Mort à toi et à lui» Homonyme de M. Letexier, lui et ses proches vivent un véritable calvaire

Depuis quelques jours, François Letexier, l'arbitre du huitième de finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et l'Égypte, remporté 3-2 par l'Albiceleste au terme d'un scénario complètement fou, est victime d'une vague de cyberharcèlement sans précédent. Mais il n'est pas le seul. L'un de ses homonymes, François Le Texier, qui n'a pourtant aucun lien avec l'arbitre international, subit lui aussi la colère de nombreux supporters égyptiens.

«On a jamais vécu ça ! On a déjà reçu des messages par le passé après des matchs arbitrés par cet homme, mais là c'est du jamais-vu. Toute la famille est concernée et reçoit des messages d'une extrême violence, des menaces de mort dans certains. Le téléphone sonne sans arrêt depuis le match», explique Manon, la compagne de François Le Texier, dans les colonnes du «20 Minutes».

Les messages adressés aux proches de cet homonyme, que le quotidien helvétique a pu consulter, sont d'une rare violence. «Éduque ton fils à être honnête, à ne pas être corrompu et à juger avec justice. Vous rendrez des comptes devant Dieu. Les prières de 120 millions d'Égyptiens contre vous vous poursuivront, et Dieu vous jugera.» Un autre message adressé au paternel du malheureux va encore plus loin : «Tu es un père indigne. Mort à toi et à lui.»

«On a deux enfants, toute la famille est concernée, avec tous les cinglés qui traînent, les gens n'ont plus peur de rien aujourd'hui... On va porter plainte car on ne cautionne pas, mais on sait que ça ne mènera à rien», déplore la jeune infirmière, qui travaille en Suisse romande.

De son côté, François Letexier a désactivé son compte Instagram afin de limiter les attaques. Mais depuis, les faux comptes utilisant son identité fleurissent.