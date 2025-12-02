  1. Clients Privés
Drame d'Hillsborough «Honte nationale» - Indignation suite à un rapport accablant

Nicolas Larchevêque

2.12.2025

Les familles des victimes du drame du stade d'Hillsborough, qui a fait 97 morts lors d'un match à Sheffield en 1989, ont exprimé mardi leur sentiment d'injustice après la publication d'un rapport d'enquête accablant pour la police.

97 personnes ont perdu la vie lors du drame du stade d'Hillsborough en 1989.
97 personnes ont perdu la vie lors du drame du stade d'Hillsborough en 1989.
imago/Colorsport

Agence France-Presse

02.12.2025, 22:41

Quelque 97 supporters du club de Liverpool avaient péri dans un mouvement de foule survenu dans ce stade le 15 avril 1989, à l'occasion de la demi-finale de la Coupe d'Angleterre de football, dans la pire tragédie qu'ait connue le sport britannique.

Trente-six ans après, la police des polices, l'IOPC, a publié mardi un rapport concluant une enquête lancée en 2012: il constate des manquements des forces de l'ordre «tant au niveau de la préparation du match et du maintien de l'ordre que dans leur réponse à la catastrophe».

Drame d'Hillsborough. «La police a profondément manqué à ses obligations»

Drame d'Hillsborough«La police a profondément manqué à ses obligations»

De précédentes enquêtes avaient déjà révélé des défaillances, mais le rapport de l'IOPC conclut que 12 policiers auraient dû être poursuivis pour faute grave en raison de «manquements fondamentaux» lors du match et de tentatives «concertées» de rejeter la responsabilité sur les supporters.

Aujourd'hui retraités ou décédés, ils n'encourront aucune procédure judiciaire. Plusieurs policiers poursuivis dans le passé dans cette affaire ont été déclarés non coupables. «Personne ne sera tenu pour responsable», a déploré la principale avocate des familles de victimes, Nicola Brook, lors d'une conférence de presse.

Margaret Aspinall, qui a perdu son fils de 18 ans dans la tragédie, a qualifié de «honte nationale» le fait que les policiers cités «s'en sortent libres avec une retraite complète». «Nous n'obtiendrons jamais justice et nous le savions», a réagi Charlotte Hennessy, dont le père est mort dans le drame. Le rapport «confirme tout ce que les survivants et les familles ont toujours dit», a-t-elle ajouté.

«L’un des plus grands échecs policiers»

Alors que les supporters de Liverpool se pressaient devant les tourniquets à l'approche du d'envoi, la police avait fait ouvrir une porte de sortie pour alléger la pression. Mais les fans s'étaient rués vers une tribune déjà bondée.

Le mouvement de foule avait initialement entraîné la mort de 94 personnes, pressées contre les grilles bordant le terrain, avant que deux autres personnes ne succombent. En 2021, une 97e victime était officiellement reconnue, décédée 32 ans après ses blessures. La police régionale avait reconnu en 2023 avoir «géré de façon catastrophique» la sécurité du match.

Football. Le drame de Hillsborough fait une 97e victime, 32 ans après

FootballLe drame de Hillsborough fait une 97e victime, 32 ans après

Mardi, la ministre de l'Intérieur Shabana Mahmood a jugé qu'Hillsborough était «l'un des plus grands échecs policiers» du Royaume-Uni. Un projet de loi actuellement examiné au Parlement introduit une obligation légale pour les fonctionnaires, policiers compris, de répondre honnêtement aux enquêtes. Et en 2017, une loi a été adoptée permettant de poursuivre des policiers retraités ou démissionnaires.

