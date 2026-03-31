Une motion interpartis déposée au Grand Conseil vaudois demande l'introduction du billet nominatif pour lutter contre le hooliganisme dans les stades de football suisses. Renvoyé à une commission, le texte exige une modification d'un concordat intercantonal.

Une motion vaudoise veut mettre la pression pour des billets nominatifs afin de lutter contre la violence dans les stades de foot suisses (archives). ATS

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Signée par 64 élus de tous bords politiques, la motion est portée par le député PLR Serge Aschwanden et demande précisément au Conseil d'Etat de s'approcher des directions des départements cantonaux de justice et police afin de modifier leur concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, un document datant du 15 novembre 2007.

La modification stipule que le billet nominatif doit être obligatoire pour les rencontres sportives de la division la plus élevée. Le «Concordat contre le hooliganisme» a été mis sur pied par la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP).

«Les violences et débordements observés ces dernières années lors de certaines rencontres sportives de haut niveau démontrent les limites des mesures mises en place jusqu'à aujourd'hui (interdiction de stade, obligation de se présenter à un poste de police, contrôles préventifs, etc). Des incidents continuent de survenir, mettant en danger les spectateurs, les familles, les forces de l'ordre et les infrastructures publiques», note le motionnaire.

Quatre bonnes raisons

Selon lui, l'introduction du billet nominatif pour les matchs à risques constituerait un instrument permettant notamment d'améliorer la traçabilité des personnes présentes dans le stade, de renforcer l'effet dissuasif, de faciliter l’identification des auteurs d'infractions et de responsabiliser les acheteurs de billets.

«Le billet nominatif ne nous donne pas la garantie que tout va être réglé, mais il pourrait améliorer la situation actuelle qui n'est plus tolérable», explique Serge Aschwanden. «L'usage d'engins pyrotechniques à proximité du public comporte des risques sérieux pour la santé, même sans contact direct: brûlures, lésions auditives, panique due aux explosions», ajoute-t-il.

«Depuis 2024-2025, il existe le système en cascade basé sur quatre piliers (Progresso, ndlr). Malgré celui-ci, les supporters 'ultras' continuent d'utiliser la pyrotechnie. C'est inadmissible. N'attendons pas un drame, n'attendons pas un mort, et agissons enfin avec responsabilité», affirme encore l'élu PLR, interrogé par Keystone-ATS en marge de son intervention en plénum.

«L'idée de la motion est venue de la députée valaisanne Françoise Métrailler, qui m'a contactée pour se coordonner au niveau cantonal. Elle a déposé le même texte sous forme de postulat au parlement valaisan», explique encore M. Aschwanden. Une démarche plus ou moins similaire sous forme de motion est aussi en cours au Grand Conseil genevois.

A défaut de réussir à convaincre la CCDJP (tous les cantons), M. Aschwanden suggère de convaincre déjà la Conférence latine des mêmes départements (cantons romands + Tessin) afin «de prendre les devants et être précurseurs» en Suisse romande.

Refus du National

Pour mémoire, le Conseil national a refusé en septembre dernier une motion visant à introduire des billets nominatifs dans les stades pour lutter contre la violence, malgré le soutien des autorités cantonales et un vote favorable du Conseil des Etats. «Nous devons mettre la pression au niveau fédéral par cette voie intercantonale», insiste l'ancien judoka, médaillé de bronze aux JO de Pékin 2008.

Dans le canton de Vaud, le ministre en charge de la sécurité Vassilis Venizelos s'est déjà dit favorable aux billets nominatifs. De leur côté, la Swiss Football League (SFL) et les clubs s'opposent en revanche à cette mesure, la jugeant inefficace et disproportionnée ainsi qu' administrativement trop lourde.