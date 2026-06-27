Le Canada affronte l'Afrique du Sud en 16es de finale à Los Angeles ce dimanche. Pour son premier match de phase à élimination directe, l'"ex» co-hôte du Mondial veut continuer à écrire son histoire.

Le Canada lance sa phase à élimination directe face à l’Afrique du Sud.

Mondial 2026 Hors de ses bases, le Canada veut continuer à écrire son histoire

Tous deux novices à ce stade d'un Mondial, Canadiens et Sud-Africains ouvrent le bal de ces 16e (coup d'envoi à 21h00 en Suisse), avec pour enjeu une place en 8es de finale pour y défier un gros morceau, les Pays-Bas ou le Maroc.

Et les respectivement 32e et 54e nations mondiales, deuxièmes de leurs groupes, ont toutes deux des raisons d'y croire, en commençant par l'"ex» co-hôte canadien.

«Ex» car au contraire des deux autres pays organisateurs, les Etats-Unis et le Mexique, les «Canucks» ont dit adieu à leur Mondial à domicile en laissant échapper la première place de leur poule au profit de la Suisse (défaite 2-1), mercredi à Vancouver. La suite de l'aventure s'écrit donc désormais en Californie puis, en cas de victoire, à Houston.

«Ce parcours n'est pas terminé. Par bien des aspects, cela ne fait même que commencer. On se voit à LA», a écrit jeudi la sélection canadienne sur X, avant de poster le lendemain des images du dernier entraînement à Vancouver puis du grand départ pour la Californie du Sud.

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Davies enfin disponible?

Au moment de s'avancer en terre inconnue, le Canada, d'abord tenu en échec par la Bosnie (1-1), voudra surtout s'appuyer sur sa démonstration lors du deuxième match, disputé à Vancouver contre le Qatar (6-0).

«Si on juge que le Qatar constituait notre 10 (sur 10), alors nous devons désormais déterminer ce qui pourrait être un nouveau 10 pour nous», avait dit le sélectionneur Jesse Marsch à ses joueurs avant la Suisse.

Mais face à un adversaire plus expérimenté, le Canada s'en est à peine sorti avec la moyenne, le dernier quart d'heure – avec la réduction du score de Promise David et quelques balles de 2-2 – laissant tout de même les «Canucks» sur une bonne impression.

«Je vais me concentrer sur les points positifs et sur la réaction de mon équipe», a d'ailleurs souligné Jesse Marsch après la rencontre.

«Nous voulions poursuivre portés par l'énergie qui règne ici au Canada (...). Mais nous allons à Los Angeles et chercherons à faire encore vibrer notre pays. Nous sommes là où nous voulions être: en phase à élimination directe», a-t-il insisté.

Pour aller encore plus loin, le Canada devrait enfin pouvoir compter sur son défenseur et capitaine Alphonso Davies. «Il devrait être prêt», a dit Marsch.

L'Afrique du Sud «croit en elle»

En attaque, le sélectionneur avait conseillé «d'attacher sa ceinture» après le triplé de Jonathan David face au Qatar. Mais l'attaquant de la Juventus Turin a calé contre la Suisse, et c'est surtout l'avant-centre de Southampton Cyle Larin qui s'est mis en évidence.

«Je sais que notre équipe a du coeur», a encore commenté Jesse Marsch, qui sait que l'Afrique du Sud arrive lancée.

Après des débuts décevants (défaite contre le Mexique), les Bafana Bafana sont montés en puissance contre la République tchèque (1-1) puis surtout en battant la Corée du Sud (1-0), s'ouvrant ainsi les portes des 16e.

En trois participations (1998, 2002 et 2010), l'Afrique du Sud n'était jamais parvenue à sortir des poules et l'équipe du sélectionneur belge Hugo Broos (74 ans), qui prendra sa retraite à l'issue du tournoi, n'entend pas s'arrêter là.

«Cette équipe croit en elle», a prévenu Broos, qui a mené le Cameroun au titre lors de la CAN-2017, avant de prendre les commandes des Bafana Bafana en 2021.

«Il y avait une énorme pression sur nous (contre la Corée du Sud, NDLR), mais nous l'avons fait... Nous sommes prêts pour défier les Canadiens et mon équipe se battra pendant 90 minutes, voire plus si besoin», a-t-il insisté.