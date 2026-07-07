«Ni juste, ni équitable»: le sélectionneur de l'Egypte Hossam Hassan s'est insurgé sur la façon dont son équipe a été traitée pendant le huitième de finale perdu mardi (3-2) contre l'Argentine alors que les Pharaons menaient 2-0 à 10 minutes de la fin.

«Nous avons été les meilleurs. Ce qui s'est passé n'était ni juste ni équitable», a déclaré le sélectionneur à BeIN Sports.

«Un de nos buts a été annulé et nous ne savons pas pourquoi. Nous étions tout près de mener 3-1, et il y a eu une faute sur Hamdy Fathy», a-t-il ajouté en référence à une action litigieuse selon lui dans la surface argentine.

«Peut-être voulaient-ils maintenir le champion du monde dans la compétition? Peut-être voulaient-ils que Messi reste en lice?», s'est interrogé le sélectionneur. «En football, il existe parfois des facteurs extérieurs qui vont au-delà des aspects techniques. Le champion du monde a bénéficié d'un soutien à tous les niveaux.»

«J'ai dit à l'arbitre que ce qui se passait n'était pas juste. C'est une victoire non méritée pour l'Argentine, a encore dénoncé Hossam Hassan. Une fois de retour dans mon pays et chez moi, je ne regarderai plus jamais la Coupe du monde, parce qu'il n'y a pas de justice dans cette compétition.»

L'attaquant Mostafa Ziko a vu son but en deuxième mi-temps refusé par l'arbitre français François Letexier après intervention de la VAR pour une faute sifflée au début de l'action. Il a une dizaine de minutes plus tard marqué le 2e but égyptien (2-0, 67e).

«Nous avons fait un match énorme contre le champion du monde, a déclaré l'attaquant. Je ne sais pas ce qui s'est passé en seconde période. Il y a eu des choses étranges que tout le monde a vu. C'était aussi clair que le soleil en plein jour.»

«Nous avions la victoire tout près, s'est lamenté le gardien égyptien Mostafa Shobeir. Ce sont les petits détails qui font la différence dans les grands matches. Et nous sommes très tristes, parce que nous avions le match entre nos mains».