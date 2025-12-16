Dans l'obligation de remporter la Coupe d'Afrique des nations qu'il organise du 21 décembre au 18 janvier, avant d'accueillir le Mondial 2030, le Maroc d'Achraf Hakimi est l'archi-favori de «sa» compétition. Mais le Sénégal, l'Egypte ou le tenant du titre ivoirien, rêvent de contrecarrer les plans de tout un royaume.

Le Maroc n'a plus remporté la CAN depuis 1976. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Maroc, la victoire sinon rien

Pays hôte de la compétition, le Maroc d'Achraf Hakimi, sa superstar, en est aussi le grandissime favori, mais va devoir résister à une pression immense tout au long du tournoi.

Premiers Africains au classement FIFA (11e), demi-finalistes de la Coupe du monde 2022, les Lions de l'Atlas, entraînés par Walid Regragui, viennent en novembre d'améliorer le record mondial de victoires consécutives toutes sélections confondues (17).

Champion du monde des moins de 20 ans, performant chez les dames, qualifié pour la finale de Coupe arabe et invaincu chez les messieurs lors des qualifications pour le Mondial 2026, le Maroc, à l'effectif le plus fort du tournoi, pourra compter en outre sur le soutien de tout le royaume. Il souhaite faire de cette édition de la CAN 2025 la plus grande de l'histoire et obtenir un second sacre, près de cinquante ans après l'unique titre continental du Maroc en 1976.

C'est le revers de la médaille pour Achraf Hakimi, qui espère être remis de la blessure qui l'a tenu éloigné des terrains depuis novembre, et ses coéquipiers: pour cette CAN, Fouzi Lekjaa, le puissant président de la Fédération marocaine, n'ambitionne rien d'autre qu'une victoire. Le Maroc doit aussi montrer le faste de ses stades construits ou rénovés pour l'occasion et son savoir-faire en matière d'organisation. Le monde le regarde: en 2030, il sera le deuxième pays africain hôte d'un Mondial qu'il organisera avec l'Espagne et le Portugal.

Sénégal, les Lions de la Teranga avancent masqués

Vainqueur de la CAN 2021 mais sorti prématurément en 2023, le Sénégal – dans le groupe de la France lors du Mondial 2026 – est sur le papier l'adversaire le plus sérieux du Maroc pour la victoire finale. Les Lions de la Teranga, désormais entraînés par Pape Thiaw, allient parfaitement jeunesse et expérience, et s'appuient sur des cadres de classe mondiale comme Sadio Mané (117 sélections) et Kalidou Koulibaly (97 sélections).

Egypte, le poids de l'histoire

L'Égypte, nation la plus titrée de l'histoire de la CAN avec sept succès, court néanmoins derrière un huitième sacre depuis 15 ans déjà. Mais les Pharaons, qui peinent souvent en Coupe du monde, sont des spécialistes de ce tournoi. Leur sélectionneur Hossam Hassan dispose en outre d'une force de frappe offensive sans commune mesure, avec l'icône Mohamed Salah, le Mancunien Omar Marmoush et le Nantais Mostafa Mohamed.

Pour sa cinquième CAN, avec l'espoir de disputer une troisième finale dans sa carrière, Salah, la star égyptienne, saura-t-elle mettre de côté les déboires avec son club de Liverpool? De la réponse à cette question dépend le parcours de l'Égypte au Maroc.

Côte d'Ivoire, les tenants toujours présents

Sacrée, chez elle, lors de la dernière édition de la CAN, la Côte d'Ivoire peut prétendre défendre son titre et devenir ainsi la première équipe à réaliser le doublé depuis l'Égypte en 2010.

Émerse Faé, son sélectionneur, se serait pourtant bien passé des propos de Nicolas Pépé, hostiles aux joueurs binationaux, qui l'ont obligé à se séparer de son attaquant, cadre de l'équipe depuis plusieurs saisons. Simon Adingra, héros de la dernière finale, est hors de forme donc hors du groupe.

Algérie, Nigeria, Cameroun à ne jamais sous-estimer

Eliminés prématurément lors de deux précédentes éditions, les Fennecs ont retrouvé une certaine solidité avec l'ancien sélectionneur de la Suisse Vladimir Petkovic, et possèdent toujours l'un des effectifs les plus costauds sur le papier. Un effectif où pourrait briller le gardien de but Luca Zidane, l'un des fils de la légende tricolore.

Le Nigeria n'est pas parvenu à se qualifier pour le Mondial 2026 et le Cameroun n'arrive pas à régler le conflit entre Samuel Eto'o et son ministère de tutelle mais les deux nations sont des bêtes de CAN (trois titres pour les Super Eagles, cinq pour les Lions indomptables).