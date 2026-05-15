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Football - Mondial 2026 Houston sort l’artillerie lourde pour lutter contre la chaleur torride en ville

Gregoire Galley

15.5.2026

Houston, qui transforme le stade de son équipe NFL pour accueillir des matches du Mondial-2026, se dit prêt à accueillir les visiteurs, avec des oasis de fraîcheur pour lutter contre la chaleur torride en ville et une police en mesure d'échanger en 50 langues avec la foule.

Houston A transformé le stade de son équipe NFL pour accueillir des matches du Mondial-2026.
Houston A transformé le stade de son équipe NFL pour accueillir des matches du Mondial-2026.
IMAGO/Agencia EFE

Agence France-Presse

15.05.2026, 13:47

La quatrième plus grande ville des États-Unis, avec 2,3 millions d'habitants, accueillera cinq matches de phase de groupes, avec notamment l'Allemagne de Florian Wirtz, le Portugal de Cristiano Ronaldo et les Pays-Bas de Virgil van Dijk, ainsi qu'un 16e puis un 8e de finale de la compétition qui commence le 11 juin.

Le premier match à Houston, le 14 juin, opposera l'Allemagne, quadruple championne du monde, au novice caribéen Curaçao. «A mesure que l'événement approche et que l'attente grandit, nous vous disons que Houston est prête», a assuré lundi Chris Canetti, président du comité organisateur local, lors d'une visite de presse.

Au sud de la ville, le NRG Stadium – rebaptisé «Stade de Houston» pour le Mondial – a commencé à réaménager sa pelouse, habituellement synthétique et divisée en yards.

Comme un terrain de football est plus grand que celui de NFL, «nous avons démonté des gradins aux quatre coins du terrain, ça laisse de l'espace pour les corners et les touches», explique à l'AFP Hussain Naqi, directeur général du NRG Park, le complexe dans lequel se trouve le stade.

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Pelouse d'hiver

M. Naqi rappelle que Houston a déjà accueilli des matches de Copa América et des rencontres amicales internationales. «Lorsque ce stade a été construit, le terrain était du gazon, donc nous savons ce que nous faisons», assure-t-il, alors que la Fifa impose de jouer sur une pelouse hybride (alliant gazon naturel et synthétique).

Les systèmes d'irrigation pré-installés ont été réactivés et, en ce mois de mai, les tuyaux blancs étaient visibles, tandis que la terre recouvrait une partie du terrain.

Le comité organisateur a fait venir des Pays-Bas un conditionneur minéral haute performance destiné à favoriser la croissance de la pelouse. De plus, «le toit du stade restera fermé, c'est une pelouse de climat froid qui est envoyée depuis Denver», dans le Colorado, précise le responsable.

Chaleur

Si le stade est climatisé, les rues de Houston risquent de bouillir en été, lorsque la température ressentie avoisine souvent les 40°C, avec une forte humidité.

«Nous adaptons notre espace public pour contribuer à réduire les températures ambiantes. Et les éléments les plus importants sont l'ombre et la végétation», explique à l’AFP Kris Larson, directeur exécutif de l’organisation Houston Downtown +, chargée de la revitalisation de la ville.

Depuis l'an dernier, des «corridors de fraîcheur», avec des arbres et des structures ombragées offrant un abri aux piétons ont commencé à être installés sur les trottoirs de plusieurs rues du centre-ville. Tous les travaux doivent être terminés pour le début de la Coupe du monde et l'idée, a-t-il expliqué, est que ces structures soient pérennisées après la compétition.

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En 50 langues

Pendant le Mondial, les policiers porteront sur eux un dispositif de traduction simultanée en 50 langues, afin de répondre aux touristes. Celui-ci détecte la langue d'origine et la traduit en anglais pour l'agent. Ce dernier répond en anglais et l'appareil traduit la réponse dans la langue de l'interlocuteur.

«Nous l’avons déjà testé en allemand, en néerlandais, en chinois, en espagnol aussi bien sûr, et cela fonctionne», détaille à l'AFP Ban Tien, chef de la Police métropolitaine des transports du comté de Harris, où se trouve Houston.

Et, à la différence du New Jersey, où un aller-retour en train coûtera 98 dollars (83 euros) pour ceux qui se rendront de New York au MetLife Stadium, Houston a choisi de maintenir inchangés ses tarifs des transports.

«Nous proposons un transport accessible à tout le monde. C'est ce qui fait de Houston un endroit accueillant», affirme Anna Carpenter, de l’agence de transport public de la ville METRO. Un trajet coûtera 1,25 dollar (1 euro) pour le bus et le métro urbains, et 4,50 dollars (3,80 euros) pour le bus entre l'aéroport et le centre-ville.

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