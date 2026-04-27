Un Mondial de «l'exclusion et de la peur» à l'horizon ?

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Une ONG lance un cri d'alerte Un Mondial de «l'exclusion et de la peur» à l'horizon ?

ATS

27.4.2026 - 17:42

Inquiétudes quant à l'entrée sur le sol américain, la liberté de manifester ou de la presse: l'ONG Human Rights Watch a mis lundi en garde contre un Mondial de «l'exclusion et la peur» aux Etats-Unis.

Keystone-SDA

27.04.2026, 17:42

27.04.2026, 17:49

Dans un document à destination des journalistes qui couvriront le Mondial (11 juin-19 juillet) organisé principalement aux Etats-Unis, mais aussi au Canada et au Mexique, HRW estime que la politique anti-immigration de Donald Trump fait peser le risque d'une Coupe du monde de «l'exclusion et la peur» tant pour les migrants que les visiteurs.

Pep Guardiola irrité. «La Coupe du monde était avant une fête, mais maintenant...»

Pep Guardiola irrité«La Coupe du monde était avant une fête, mais maintenant...»

Dans ses locaux de Berlin, HRW a invité plusieurs autres ONG pour une conférence de presse autour des différentes catégories de visiteurs.

«Les supporters, les journalistes et les autres personnes qui se rendront aux États-Unis (...) risquent d'être confrontés à la détention, à l'expulsion ou à la discrimination dans un paysage des droits façonné par les politiques de l'administration Trump», a averti Maja Liebing, référente Amériques d'Amnesty International.

La FIFA en tort ?

Dans sa synthèse, Human Rights Watch accuse la FIFA d'avoir eu jusqu'ici une «réponse timorée « et de ne pas avoir «utilisé son influence» face à Washington.

«Ce sont des spéculations». L’Italie au Mondial à la place de l’Iran ? Les Etats-Unis réagissent

«Ce sont des spéculations»L’Italie au Mondial à la place de l’Iran ? Les Etats-Unis réagissent

Le président de la FIFA Gianna Infantino, seul dirigeant sportif présent à l'investiture de Donald Trump, affiche régulièrement sa proximité avec le président américain, au point de lui avoir remis l'an dernier un «Prix FIFA de la Paix» créé pour l'occasion, dont les critères n'ont jamais été précisés.

Andrea Florence, directrice de Sport & Rights Alliance, a demandé à la fédération internationale de «veiller à ce que cette Coupe du monde respecte et fasse progresser les droits humains».

Supporters menacés par l'ICE

De nombreux supporters craignent de se rendre aux États-Unis cet été à cause des raids de l'ICE, chargée d'arrêter et expulser les ressortissants étrangers illégaux.

Human Rights Watch explique avoir recensé, à partir des données du gouvernement américains, plus de 167'000 arrestations dans les 11 villes-hôtes américaines, entre l'arrivée au pouvoir de Trump début 2025 et début 2026.

Coupe du monde. L'Italie à la place de l'Iran ? «Pas possible» selon un ministre italien !

Coupe du mondeL'Italie à la place de l'Iran ? «Pas possible» selon un ministre italien !

Elle évoque aussi l'arrestation, le placement en centre de détention pour migrants puis l'expulsion par l'ICE d'un demandeur d'asile, venu assister à la finale de la Coupe du monde des clubs 2025 dans le New Jersey avec ses enfants.

Quatre pays qualifiés – l'Iran, Haïti, le Sénégal et la Côte d'Ivoire – pourraient en outre ne pas pouvoir compter sur leurs supporters en raison des interdictions de voyager imposées par le gouvernement américain.

Après le prix des billets. Nouveau scandale au Mondial : «A chaque jour son arnaque...»

Après le prix des billetsNouveau scandale au Mondial : «A chaque jour son arnaque...»

Les plus lus

«Epuisé», Mathias Reynard a reçu le soutien d’Alain Berset
Un Mondial de «l'exclusion et de la peur» à l'horizon ?
L'Iran accuse Washington d'avoir fait échouer les pourparlers
2'700 euros de dégâts : il saute sur la Porsche d'un client pour fuir ses chiens !
«Ça m'a détruite entièrement» - Laurence Boccolini parle de son ex-mari
La Floride veut à son tour redessiner sa carte électorale