La presse allemande a tiré dans la nuit de lundi à mardi «un constat d'échec» et parlé d'un «nouveau cauchemar pour le football allemand», après une nouvelle humiliation en Coupe du monde, privé des 8es de finale pour la 3e fois consécutive.

«Nouveau cauchemar pour le football allemand. Élimination embarrassante contre le Paraguay. On a raté trois tirs au but», déplore le tabloïd allemand Bild en une de son site internet, avec une photo de Waldemar Anton, mains sur la tête et mine déconfite. Le quotidien donne un 6 (la plus mauvaise note dans le système allemand) au sélectionneur Julian Nagelsmann. Bild évoque une «prestation désastreuse» et un «non-match absolu durant de longues phases», avec une sélection allemande «lente, ennuyeuse, léthargique».

Même teneur sur le site internet du Süddeutsche Zeitung, le grand quotidien munichois, qui titre lui sur «la nouvelle humiliation». «Le match a donné l'impression que quelqu'un avait appuyé sur le bouton ralenti. L'Allemagne, qui dans cette Coupe du monde, après son 7-1 contre le petit poucet Curaçao n'a pas livré la moindre prestation convaincante, rentre maintenant à la maison avec un billet de retour on ne peut plus mérité», ajoute le Süddeutsche Zeitung.

Quadruple championne du monde en 1954, 1974, 1990 et 2014, l'Allemagne reste sur trois fiascos en phase finale du Mondial, des éliminations au stade des groupes en 2018 et 2022 et en 16es de finale en 2024. La dernière présence de la Mannschaft dans un dernier carré de tournoi majeur remonte à la demi-finale de l'Euro-2016 perdue contre la France.

«L’Allemagne s'éloigne du sommet mondial»

Pour Kicker, la défaite allemande contre le Paraguay est «un constat d'échec pour le football allemand - et pour Nagelsmann», sélectionneur de la Mannschaft arrivé en poste à l'automne 2023 et sous contrat jusqu'en 2028, qui «n'a pas réussi à canaliser et à développer les forces de son équipe», regrette le bi-hebdomadaire spécialisé dans le foot, dans son commentaire.

«Pour la troisième fois de suite, la sélection allemande manque les huitièmes de finale d'une Coupe du monde. C'est un constat d'échec et la preuve que l'Allemagne s'éloigne de plus en plus du sommet du football mondial. Les raisons sont multiples, et ce serait beaucoup trop simpliste de faire porter à Julian Nagelsmann seul la responsabilité de cet échec», estime kicker sur son site internet.

«Face au Paraguay, l'Allemagne a vécu une fin cauchemardesque dans un tournoi dans lequel elle n'est jamais vraiment entrée», souligne le Frankfurter Allgemeine Zeitung, s'interrogeant lui aussi sur l'avenir du sélectionneur.

«Le temps de Nagelsmann comme sélectionneur s'achève-t-il maintenant là où il avait commencé?», alors que l'ancien entraîneur du Bayern avait pris les commandes d'une Mannschaft en pleine crise en septembre 2023, à quelques mois de «son» Euro-2024 à domicile. Il avait connu ses premiers matches sur le banc de l'Alleamgne aux États-Unis en octobre 2023.

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