Un joueur de l’équipe M17 d’Indonésie a fait le tour des réseaux sociaux. Si Mierza Firjatullah (16 ans) a marqué un joli but de la tête pour sa sélection nationale, le jeune homme a surtout conclu sa célébration en tombant dans une fosse.

Indonesian under-17 star Mierza Firjatullah’s goal celebration against Tajikistan took a frightening turn when he tumbled into a pitchside pit, but fortunately, he walked away unhurt. pic.twitter.com/BQ9l9XP8QU — The Project (@theprojecttv) August 18, 2025

Rédaction blue Sport Gregoire Galley

Comme le révèle «LeMatin.ch», cette scène insolite a eu lieu la semaine dernière lors d’une partie comptant pour la Coupe de l’Indépendance, un tournoi amical qui se déroule en guise de préparation à la Coupe du monde M17 qui se tiendra au Qatar au mois de novembre.

Après avoir ouvert le score face au Tadjikistan, Mierza Firjatullah s’est senti poussé des ailes et a voulu aller fêter son but avec ses supporters. Malheureusement pour lui, l’Indonésien est tombé dans un fossé qui séparait la pelouse des gradins.

Si cette scène a jeté un coup de froid dans le stade, l’avant-centre s’en est sorti indemne dans sa mésaventure. Il a ensuite pu reprendre sa place sur le terrain.