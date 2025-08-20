  1. Clients Privés
Scène insolite Hystérique, il célèbre son but et disparaît dans une fosse !

Gregoire Galley

20.8.2025

Un joueur de l’équipe M17 d’Indonésie a fait le tour des réseaux sociaux. Si Mierza Firjatullah (16 ans) a marqué un joli but de la tête pour sa sélection nationale, le jeune homme a surtout conclu sa célébration en tombant dans une fosse.

Rédaction blue Sport

20.08.2025, 14:35

Comme le révèle «LeMatin.ch», cette scène insolite a eu lieu la semaine dernière lors d’une partie comptant pour la Coupe de l’Indépendance, un tournoi amical qui se déroule en guise de préparation à la Coupe du monde M17 qui se tiendra au Qatar au mois de novembre.

Après avoir ouvert le score face au Tadjikistan, Mierza Firjatullah s’est senti poussé des ailes et a voulu aller fêter son but avec ses supporters. Malheureusement pour lui, l’Indonésien est tombé dans un fossé qui séparait la pelouse des gradins.

Si cette scène a jeté un coup de froid dans le stade, l’avant-centre s’en est sorti indemne dans sa mésaventure. Il a ensuite pu reprendre sa place sur le terrain.

