Le défenseur de l'équipe de France Ibrahima Konaté n'a «même pas les mots pour décrire l'horreur» de la guerre à Gaza ou au Liban, a-t-il dit, interrogé sur le sujet à deux jours d'un match contre Israël.

💬 Ibrahima Konaté, interrogé sur le prochain match des Bleus contre Israël, dans le contexte international : « Ce qu’il se passe aujourd’hui dans le monde ça ne nous laisse pas insensibles » pic.twitter.com/kcRzSBCqbb — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 8, 2024

AFP Nicolas Larchevêque

«Ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est abominable», a commenté le joueur de Liverpool. «Les personnes pour lesquelles je m'inquiète le plus, c'est les jeunes, la nouvelle génération», a poursuivi Konaté.

Si des adultes «pleurent sur des plateaux télé», «imaginez des enfants qui ouvrent leur téléphone (...) et tombent sur des vidéos où des enfants, des adultes, décapités, la tête à droite, toutes ces choses-là, mais imaginez l'impact que ça peut avoir psychologiquement», a-t-il ajouté.

«Combattre le terrorisme (...), c'est une chose, mais les civils qui n'ont rien à voir avec ça, qui sont tués en masse, je n'ai pas les mots pour décrire ça, et ça me fait mal», a commenté le défenseur aux 17 sélections. Parlant «au nom» de «tous les membres et les joueurs de l'équipe de France», il a conclu sur un appel à «la paix dans le monde».

La France affronte Israël jeudi à Budapest puis la Belgique lundi à Bruxelles pour la Ligue des nations.