«Il a toujours été très fan des gens riches» - Platini dézingue Infantino

Football «Il a toujours été très fan des gens riches» - Platini tacle Infantino

Clara Francey

10.3.2026

L'ancien président de l'UEFA, Michel Platini, qui a porté plainte en diffamation contre trois anciens membres de la FIFA, s'est dit lundi déterminé à «ne pas lâcher les gens qui (lui) ont fait du mal».

Agence France-Presse

10.03.2026, 08:26

Définitivement acquitté par la justice suisse en août 2025 après dix ans de procédure dans l'affaire d'escroquerie qui a précipité sa chute, l'ex-capitaine des Bleus a déposé plainte fin novembre contre trois anciens dirigeants de la Fédération internationale de football (FIFA).

«C'est la première démarche, il y en aura d'autres», a commenté l'ancien patron du foot européen, interrogé lundi soir sur RMC dans l'émission «L'After foot».

«Je ne vais pas lâcher les gens qui m'ont fait du mal. Là, c'est une démarche plutôt médiatique. Ce sont (...) des gens qui m'ont accusé de plein de choses avant qu'il y ait eu un jugement officiel. Et qui ont balancé ça dans les journaux pour me faire du mal. Ça, c'est la première partie. Et après, il y aura peut-être une autre partie au civil... Je ne lâche pas», a-t-il ajouté.

De source proche du dossier, la plainte en diffamation vise des prises de paroles publiques de ces trois anciens membres de la FIFA, dont les noms n'ont pas filtré, qui s'étaient exprimés il y a une dizaine d'années au sujet des accusations le visant.

Michel Platini et le président de la FIFA de l'époque Sepp Blatter étaient accusés d'avoir «obtenu illégalement, au détriment de la FIFA, un paiement de deux millions de francs suisses» (1,8 million d'euros) en janvier 2011 en faveur du capitaine légendaire des Bleus, selon le parquet suisse.

Les deux hommes martelaient qu'ils avaient dès l'origine décidé d'un salaire annuel d'un million de francs suisses, par un «accord de gentlemen» oral et sans témoins, sans que les finances de la FIFA n'en permettent le versement immédiat.

La révélation de l'affaire mi-2015, juste après la démission de Blatter, emporté par des scandales, avait barré la route de Michel Platini vers la présidence de la FIFA, dégageant celle de l'Italo-Suisse Gianni Infantino, alors bras droit du Français à l'UEFA.

Sur RMC, Platini a réitéré son opinion sur l'actuel patron du foot mondial: «je ne pense pas qu'il soit bon dans la politique. C'est un bon administratif», a déclaré l'ancien joueur et sélectionneur des Bleus, qu'on interrogeait notamment sur la proximité d'Infantino avec certains chefs d'Etat, dont Donald Trump. «Il est très fan des gens qui sont riches et ont du pouvoir. Il a toujours été comme ça.»

