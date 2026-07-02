Admir Mehmedi a disputé 51 de ses 76 sélections avec l’équipe nationale suisse sous la direction de Vladimir Petković. Avant le seizième de finale de Coupe du monde entre la Suisse et l’Algérie, l’ancien international et aujourd’hui expert pour blue Sport revient sur ce qui a particulièrement marqué sa relation avec l’ancien sélectionneur de la Nati : l’aspect humain.

Mehmedi évoque son ancien coach «Il connaît encore certains joueurs, mais ce n’est plus la même équipe qu’avant»

Pour Mehmedi, Vladimir Petkovic était bien plus qu’un simple sélectionneur. L’ancien attaquant de l’équipe de Suisse se souvient avant tout de sa dimension humaine.

«Ce qui ressort chez ‘Vlado’, ce sont ses qualités humaines», explique-t-il. Il raconte notamment un épisode marquant avant la Coupe du monde 2018 : blessé, il avait dû manquer la compétition. Durant cette période, Petkovic prenait régulièrement de ses nouvelles.

Lorsque le coach lui a finalement annoncé en personne qu’il ne ferait pas partie de la sélection pour le Mondial, Mehmedi a ressenti toute la difficulté de ce moment partagé : «Je sentais que cela lui faisait personnellement quelque chose».

Pour lui, la relation dépassait largement le cadre classique entraîneur-joueur : «C’était plus qu’une simple relation entre un coach et un joueur».

Sur le bord du terrain également, Vladimir Petkovic est resté fidèle à lui-même. «Il était la sérénité incarnée», souligne Mehmedi. Même après des défaites, le technicien analysait les matchs avec calme et recul, sans s’emporter.

Vendredi, Petkovic retrouvera désormais la Nati avec l’Algérie. Pour Mehmedi, cette rencontre sera chargée d’émotion, mais il ne voit pas d’avantage décisif lié à l’expérience de l’ancien sélectionneur avec cette équipe : «Bien sûr, il connaît encore certains joueurs. Mais ce n’est plus la même équipe qu’à l’époque».

Selon lui, au mieux, Petkovic pourrait tenter de cibler Granit Xhaka, véritable chef d’orchestre de la sélection suisse.

Sur le même thème