Le sélectionneur de l'Angleterre Thomas Tuchel a recadré Jude Bellingham, agacé d'être remplacé lors de la victoire en Albanie (2-0) lors des qualifications pour le Mondial 2026, dimanche à Tirana.

Jude Bellingham a été agacé d'être remplacé lors de la victoire en Albanie. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

De retour dans le onze de départ des Lions pour la première fois depuis juin, la star du Real Madrid a été remplacée à la 84e minute, peu après le deuxième but d'Harry Kane scellant le 8e succès en huit matches de qualification de l'Angleterre, déjà qualifiée pour le Mondial américain de l'été prochain.

Visiblement mécontent, Bellingham a agité les bras en voyant Morgan Rogers se préparer pour le remplacer. Le milieu offensif de 22 ans est sorti, a serré la main de son sélectionneur avant de rejoindre le banc.

«Le comportement est essentiel»

Interrogé sur l'attitude de son joueur, Tuchel a estimé que «c'est la décision qui a été prise et il doit l'accepter. Son coéquipier attend donc il doit l'accepter, le respecter et continuer à aller de l'avant. Je ne veux pas en faire toute une histoire mais (...) le comportement est essentiel, tout comme le respect envers les coéquipiers qui entrent en jeu. C'est un engagement et un respect mutuels».

«Nous ne changerons pas notre décision simplement parce que quelqu'un agite les bras», a ajouté le sélectionneur, qui a déjà par le passé reproché à Bellingham une attitude trop égocentrique. Il ne l'avait pas retenu dans sa liste pour les matches de qualification d'octobre alors que le joueur était remis d'une opération à l'épaule, mais l'a rappelé pour ceux de novembre.