  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Equipe d’Angleterre «Il doit le respecter» - Thomas Tuchel recadre Jude Bellingham

Nicolas Larchevêque

17.11.2025

Le sélectionneur de l'Angleterre Thomas Tuchel a recadré Jude Bellingham, agacé d'être remplacé lors de la victoire en Albanie (2-0) lors des qualifications pour le Mondial 2026, dimanche à Tirana.

Jude Bellingham a été agacé d'être remplacé lors de la victoire en Albanie.
Jude Bellingham a été agacé d'être remplacé lors de la victoire en Albanie.
KEYSTONE

Agence France-Presse

17.11.2025, 08:17

De retour dans le onze de départ des Lions pour la première fois depuis juin, la star du Real Madrid a été remplacée à la 84e minute, peu après le deuxième but d'Harry Kane scellant le 8e succès en huit matches de qualification de l'Angleterre, déjà qualifiée pour le Mondial américain de l'été prochain.

Football. Le Portugal réalise un festival et valide son billet pour le Mondial

FootballLe Portugal réalise un festival et valide son billet pour le Mondial

Visiblement mécontent, Bellingham a agité les bras en voyant Morgan Rogers se préparer pour le remplacer. Le milieu offensif de 22 ans est sorti, a serré la main de son sélectionneur avant de rejoindre le banc.

«Le comportement est essentiel»

Interrogé sur l'attitude de son joueur, Tuchel a estimé que «c'est la décision qui a été prise et il doit l'accepter. Son coéquipier attend donc il doit l'accepter, le respecter et continuer à aller de l'avant. Je ne veux pas en faire toute une histoire mais (...) le comportement est essentiel, tout comme le respect envers les coéquipiers qui entrent en jeu. C'est un engagement et un respect mutuels».

Mondial 2026. Laminée par la Norvège, l’Italie devra se coltiner un périlleux barrage !

Mondial 2026Laminée par la Norvège, l’Italie devra se coltiner un périlleux barrage !

«Nous ne changerons pas notre décision simplement parce que quelqu'un agite les bras», a ajouté le sélectionneur, qui a déjà par le passé reproché à Bellingham une attitude trop égocentrique. Il ne l'avait pas retenu dans sa liste pour les matches de qualification d'octobre alors que le joueur était remis d'une opération à l'épaule, mais l'a rappelé pour ceux de novembre.

Les plus lus

Quand l’État devient le laquais des ultra-riches
Trump répudie sa plus fervente supportrice
Kim Kardashian veut tout donner pour passer le barreau
Berne: des tonnes de fromage jetées à la poubelle!
Une championne paralympique décède à l’âge de 28 ans