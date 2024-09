«L'arbitrage n'était pas de notre côté cette semaine. Il faut l'accepter et repartir de l'avant !» Murat Yakin la joue sobre. Le coach national ne veut pas faire un roman de l'arbitrage.

Bećir Omeragić : «Bien sûr que c’est frustrant» Bećir Omeragić a livré ses impressions après la défaite de l'équipe de Suisse contre l'Espagne (1-4) dimanche à Genève en Ligue des nations. 08.09.2024

ATS

«Ce soir, le premier but de l'Espagne n'est peut-être pas valable. Qui peut dire que le ballon a complètement franchi la ligne ? Ensuite, on nous prive de l'égalisation pour une main, explique le sélectionneur. Je veux bien. Mais il y a aussi une main dans la surface espagnole qui aurait dû être sanctionnée d'un penalty pour nous offrir une chance de revenir à 2-2...»

Murat Yakin reconnaît toutefois que son équipe aurait dû défendre d'une manière bien plus intelligente en fin de match. «Surtout à onze contre dix, fulmine-t-il. Nous avons aussi eu de la peine à tenir le rythme qui était le nôtre en première mi-temps durant tout le match. Il y a des joueurs qui ont dû prendre la place des absents et qui n'étaient peut-être pas armés pour jouer avec une telle intensité. L'absence de Xhaka a, par ailleurs, pesé. Avec la qualité de ses passes et sa faculté de trouver les bonnes solutions, il aurait pu nous apporter énormément ce soir. Et il ne faut pas oublier que Dan Ndoye était également absent. On a vu tout ce qu'il a pu apporter lors du dernier Euro.»

«Je ne sais pas pourquoi nous n’avons pas été en mesure d’enchaîner après la pause, se désole également le capitaine d’un soir Manuel Akanji. Nous aurions dû exploiter notre supériorité numérique, notamment sur les côtés. En première période, nous avions su trouver Breel (Embolo). Ruben (Vargas) a fait mal dans les un-contre-un et Zeki (Amdouni) a su jouer entre les lignes.»

Michel Aebischer : «Un manque d’expérience et de concentration» Michel Aebischer a livré ses impressions après la défaite de l'équipe de Suisse contre l'Espagne (1-4) dimanche à Genève en Ligue des nations. 08.09.2024

ATS