Présents cette semaine sur le plateau de blue Sport à l’occasion de la Ligue des champions, Stéphane Henchoz et Raphaël Wicky ont évoqué le rôle d’un entraîneur d’aujourd’hui. Ils ont ainsi reconnu que celui-ci était davantage devenu un psychologue qu’un fin tacticien.

Stéphane Henchoz : «On ne peut plus dire à un joueur qu'il est nul !» Le coup de gueule du consultant blue Sport sur le rôle des entraîneurs, qui doivent désormais faire attention à tout ce qu'ils disent envers leurs joueurs. 13.12.2024

blue Sport NL Nicolas Larchevêque

Être entraîneur de nos jours, ce n’est plus simplement être doué en tactique à l’état pur. Pour Raphaël Wicky et Stéphane Henchoz, cet aspect représente moins d’un quart du travail d’un coach aujourd’hui.

«On a beaucoup d'autres tâches à faire, beaucoup de management, beaucoup de discussions avec les joueurs. Il faut comprendre les joueurs et créer des relations avec ceux-ci. Après, il y a tous les sponsors, le staff...», a expliqué le Haut-Valaisan, qui a notamment entraîné le FC Bâle et les Young Boys.

Un avis qu’a rejoint Stéphane Henchoz. L’ancien défenseur de Liverpool et de l’équipe de Suisse a regretté qu’un entraîneur doive désormais surveiller ses propos à l’égard de l’un de ses joueurs. «J’ai connu des entraîneurs où on te disait : ‘Tu fais et tu ne discutes pas !’ Il n’y avait pas de questionnement, il n’y avait rien. On ne se gênait pas de te dire : 'tu es nul ou mauvais'», a critiqué l’actuel directeur sportif du FC Lausanne-Sport.

«La société a changé et le foot n’est pas différent»

«Au jour d'aujourd'hui, la société a changé en général et le foot n’est pas différent. Il faut prendre des pincettes pour tout ce qu'on dit. Avant, on nous disait que tu étais nul, tu encaissais et le lendemain, tu essayais de faire mieux. Désormais, il faut suggérer qu’éventuellement tu étais bon, mais peut-être que tu pouvais essayer de réfléchir et faire un petit peu mieux», a détaillé Henchoz.

Selon ce dernier, ces qualités sont indispensables de nos jours pour un entraîneur, sous peine de subir les conséquences d’un joueur, d’un agent ou encore d’un président mécontent. «Si tu n’es pas capable de gérer cela, on va te dire que tu n’es pas bon, que tu ne comprends pas les nouvelles générations, tu ne peux pas faire avec, donc on va changer», a estimé celui qui a dirigé, entre autres, le FC Sion et Neuchâtel Xamax.