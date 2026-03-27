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Football «Il faut toujours apprécier de battre le Brésil» - Didier Deschamps savoure

Gregoire Galley

27.3.2026

«Il faut toujours apprécier de battre le Brésil», a savouré le sélectionneur Didier Deschamps après le succès de l'équipe de France en amical face au Brésil (2-1) lors du premier match de la tournée américaine des Bleus, jeudi à Foxborough (Massachusetts).

Didier Deschamps a apprécié le succès des Bleus contre le Brésil.
Didier Deschamps a apprécié le succès des Bleus contre le Brésil.
IMAGO/PRESSE SPORTS

Agence France-Presse

27.03.2026, 07:09

«On a fait une première période de très bonne qualité avec une très bonne relation technique, avec les quatre offensifs et un milieu de terrain qui a eu une bonne maîtrise. Après, à dix (après l'exclusion de Dayot Upamecano à la 55e minute, ndlr), il faut des qualités et on a su bien défendre. C'est une très bonne chose. Cela ne nous assure rien pour l'avenir mais il faut toujours apprécier de battre le Brésil», a estimé Deschamps en conférence de presse.

«Il y a un potentiel offensif intéressant mais ce n'est pas tout d'accumuler les individualités. Ce qui m'a plu, au-delà de la relation technique, c'est le fait d'être plus difficile à lire pour l'adversaire parce que les attaquants n'ont pas de position fixe. Ousmane (Dembélé, ndlr), je ne veux pas qu'il soit à droite, et Hugo (Ekitike, ndlr) collé à la ligne», a ajouté le sélectionneur.

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«Pauses fraîcheurs»

Deschamps a également apprécié la prestation du capitaine Kylian Mbappé qui est revenu à une unité du record d'Olivier Giroud en inscrivant son 56e but en équipe de France après avoir soigné une entorse du genou gauche.

«Kylian n'a plus de douleur et de gêne. Il a plein d'envie et du feu dans les jambes», a déclaré le technicien, qui a aussi précisé qu'il allait faire largement tourner son équipe lors de la deuxième rencontre de la tournée, dimanche contre la Colombie à Landover (Maryland). «C'est prévu, c'est le moment, je veux voir le maximum de joueurs sur le deuxième match», a-t-il indiqué.

Deschamps a en revanche peu goûté les deux «pauses fraîcheurs» programmées au milieu de chaque mi-temps alors que la température n'était que de 18°C.

«Les trois minutes, ça coupe tout mais les diffuseurs sont contents, il y a plus de publicité. Cela change forcément, on joue quatre quart-temps», a indiqué le sélectionneur.

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