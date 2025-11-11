En finale de la Canadian Premier League face au Cavalry FC ce dimanche 9 novembre, le milieu offensif américain de l'Atlético Ottawa David Rodriguez a inscrit une magnifique bicyclette dans des conditions dantesques pour offrir le titre à son équipe. De quoi prétendre au prix Puskás 2026 ?

Rédaction blue Sport Clara Francey