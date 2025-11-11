  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football Il inscrit un but complètement fou en pleine tempête de neige

Clara Francey

11.11.2025

En finale de la Canadian Premier League face au Cavalry FC ce dimanche 9 novembre, le milieu offensif américain de l'Atlético Ottawa David Rodriguez a inscrit une magnifique bicyclette dans des conditions dantesques pour offrir le titre à son équipe. De quoi prétendre au prix Puskás 2026 ?

Il offre le titre à Ottawa avec une bicyclette sous une tempête de neige

Il offre le titre à Ottawa avec une bicyclette sous une tempête de neige

L'attaquant de l'Atlético Ottawa David Rodríguez inscrit une bicyclette sous la neige, lors de la finale de la Premier League canadienne face au Cavalry FC. L'Atletico Ottawa remporte le titre après prolongation, 2-1.

11.11.2025

Rédaction blue Sport

11.11.2025, 10:28

11.11.2025, 11:37

C'est quoi le Prix Puskás ?

  • Créé en 2009 par la FIFA et décerné annuellement, le Prix Puskás, du nom de l'ancien international et prolifique buteur hongrois Ferenc Puskás, récompense le joueur ou la joueuse ayant inscrit «le plus beau but» au cours de l'année écoulée.
Montre plus

Les plus lus

«Vladimir Poutine n’a pas les moyens de ses ambitions»
«Cela a ruiné ma vie» – Paris Jackson révèle souffrir d'une perforation de la cloison nasale
Moscou dénonce un complot visant à détourner un avion de chasse
Un animal effrayant découvert en Australie
Le communiqué cinglant de la Fédération espagnole sur Lamine Yamal
Une figure éminente du cinéma a rendu son dernier souffle