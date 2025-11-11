En finale de la Canadian Premier League face au Cavalry FC ce dimanche 9 novembre, le milieu offensif américain de l'Atlético Ottawa David Rodriguez a inscrit une magnifique bicyclette dans des conditions dantesques pour offrir le titre à son équipe. De quoi prétendre au prix Puskás 2026 ?
C'est quoi le Prix Puskás ?
- Créé en 2009 par la FIFA et décerné annuellement, le Prix Puskás, du nom de l'ancien international et prolifique buteur hongrois Ferenc Puskás, récompense le joueur ou la joueuse ayant inscrit «le plus beau but» au cours de l'année écoulée.