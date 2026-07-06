«J'ai demandé un réexamen parce que je ne pensais pas que c'était une faute», a déclaré le président américain lors d'un événement à la Maison Blanche. Il a aussi estimé que les règles du carton rouge étaient «injustes» et a jugé «très douteux» l'arbitre ayant officié lors du match entre Etats-Unis et la Bosnie-Herzégovine.

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