Affaire Balogun
«Il n'y avait pas faute » - Trump confirme avoir appelé Infantino
Trump a confirmé avoir demandé à la FIFA de revoir le carton rouge de Balogun.
KEYSTONE
Donald Trump a confirmé lundi avoir appelé le président de la FIFA Gianni Infantino pour demander un réexamen du carton rouge infligé à l'attaquant américain Folarin Balogun, afin qu'il puisse participer au match contre la Belgique.
«J'ai demandé un réexamen parce que je ne pensais pas que c'était une faute», a déclaré le président américain lors d'un événement à la Maison Blanche. Il a aussi estimé que les règles du carton rouge étaient «injustes» et a jugé «très douteux» l'arbitre ayant officié lors du match entre Etats-Unis et la Bosnie-Herzégovine.
Développement suit...
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