Annoncée mardi, la venue en prêt du gardien espagnol Pau Lopez à Lens a été «annulée», ont annoncé les Sang et Or mercredi soir, à cause, selon eux, de la volonté de Gérone «de conserver le joueur jusqu'au 29 janvier».

Pour l’éternité pic.twitter.com/QqNKV6Jnlm — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) January 8, 2025

AFP Clara Francey

«Alors qu'un accord total avait été trouvé entre le Racing Club de Lens, l'Olympique de Marseille (avec lequel Lopez est sous contrat) et Pau Lopez, la venue de l'international espagnol est annulée, a écrit le club du bassin minier dans un communiqué. Le Girona FC a informé l'Olympique de Marseille ce jour de sa volonté ferme de conserver le joueur jusqu'au 29 janvier, condition inacceptable pour le Racing qui renonce ainsi à cette signature.»

La raison invoquée par le club espagnol serait l'impossibilité d'inscrire un autre gardien sur la liste des joueurs pouvant disputer la Ligue des champions, selon une source proche de Lens à l'AFP. La phase de ligue de la compétition européenne se conclut le 29 janvier.

«Le club va s'atteler à recruter un autre gardien», a affirmé cette même source à l'AFP.

Prêté par l'OM depuis l'été dernier à Gérone, où il n'a disputé qu'un match durant la première partie de saison, Pau Lopez (30 ans) devait être prêté avec option d'achat dans l'Artois afin de remplacer l'ancien capitaine et international français Brice Samba (trois sélections), qui a signé à Rennes mercredi à la mi-journée.

Will Still aurait alors pu aligner Pau Lopez dès dimanche au Havre (15h00) lors de la 17e journée de Ligue 1.

Si aucun autre portier ne signe à Lens d'ici-là, c'est Hervé Koffi, très bon dans la défaite contre Toulouse (1-0) dimanche au Stade Bollaert, qui devrait garder les cages artésiennes.

Cette tuile n'est pas de nature à rassurer les supporters de Lens. Le club souffre de lacunes persistantes en attaque, et connaît un début d'année tourmenté avec la défaite à Toulouse (1-0), le départ à la surprise générale de son capitaine Brice Samba et celui, attendu, du défenseur titulaire Abdukodir Khusanov.