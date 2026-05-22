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Vidéo virale Il s'évanouit en apprenant qu'il est sélectionné pour le Mondial !

Clara Francey

22.5.2026

Trop d'émotions : le gardien brésilien Weverton s'est évanoui de joie lorsqu'il a appris qu'il figurait sur la liste de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026. Trop occupée à célébrer, sa famille ne s'est rendue compte de rien. La scène, aussi improbable qu'amusante, a été enregistrée par la caméra de sécurité installée dans le salon du portier de 38 ans.

Rédaction blue Sport

22.05.2026, 13:33

22.05.2026, 15:44

Mondial 2026. Après l'incertitude : Neymar sera de la partie avec le Brésil !

Mondial 2026Après l'incertitude : Neymar sera de la partie avec le Brésil !

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