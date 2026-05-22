Il s'évanouit en apprenant qu'il est sélectionné pour le Mondial !

Trop d'émotions : le gardien brésilien Weverton s'est évanoui de joie lorsqu'il a appris qu'il figurait sur la liste de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026. Trop occupée à célébrer, sa famille ne s'est rendue compte de rien. La scène, aussi improbable qu'amusante, a été enregistrée par la caméra de sécurité installée dans le salon du portier de 38 ans.

🇧🇷⚽ ÉMOUVANT



Weverton a découvert sa sélection avec le Brésil pour la Coupe du monde 2026… avant de s’évanouir dans son salon 😭



Pendant quelques secondes, sa famille continuait de célébrer sans réaliser qu’il était inconscient au sol. pic.twitter.com/8eYGSd58GP — Prisme (@PrismeMedia) May 22, 2026

Rédaction blue Sport Clara Francey