Dani Wermelinger, le chef des arbitres d'élite de l'ASF, donne une note tout juste suffisante aux arbitres sur la saison écoulée. «Je nous donnerais la note de 4,5, ce qui signifie que nous avons une marge de progression», a-t-il déclaré mardi à Volketswil lors d'une table ronde avec les médias.

Keystone-SDA ATS

Après 473 matches en Coupe et dans les deux ligues professionnelles (Super League et Challenge League), Wermelinger a notamment critiqué le manque de constance. «Il y a eu beaucoup de vagues d'inconstance. Je pense par exemple au mois d'avril. Vers la fin de la saison, notamment lors des barrages, les performances sur le terrain et en salle vidéo étaient très bonnes.»

Alors que les interventions de l'arbitre vidéo avaient diminué il y a un an, l'évaluation de la saison écoulée montre à nouveau une augmentation. Par rapport à la saison précédente, le nombre d'interventions de la VAR est passé de 74 (dont 71 décisions ont été modifiées) à 101 (92).

Le nombre de reviews sur le terrain – les situations dans lesquelles un arbitre a revu une décision à l'écran sur le côté – a connu une augmentation significative (de 46 à 70). «Ces chiffres plus élevés peuvent être agaçants pour l'arbitre, mais cela montre que les mécanismes fonctionnent très bien et que le parachute s'est ouvert au bon moment», a déclaré Brent Reiber, manager sortant des arbitres d'élite.

Wermelinger s'est réjoui des performances des arbitres helvétiques sur le plan international. Avec Sandro Schärer et Fedayi San (à la VAR), la Suisse était représentée à l'Euro 2024 pour la première fois depuis la Coupe du monde 2010. Schärer sifflera également la finale de la Ligue des Nations dimanche, après de belles sorties en Ligue des Champions. Avec Urs Schnyder, la Suisse possédait un deuxième arbitre dans la catégorie reine.