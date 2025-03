«Il y en a marre» - Le coup de gueule de Kylian Mbappé

Le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé a défendu mercredi son coéquipier Adrien Rabiot, cibles de banderoles contre sa famille lors du choc PSG-OM dimanche, estimant qu'il y avait des «limites à ne pas franchir».

Agence France-Presse Clara Francey

«J'ai échangé avec Adrien, il est touché, ce n'est pas évident. Peu de gens savent ce que ça fait. Je ne comprends pas. Cela va au-delà de cet épisode et du PSG. Cela a été le cas avec Bradley (Barcola, ndlr) à Lyon. Je ne comprends pas pourquoi ça parle des familles. C'est une fâcheuse manie», a expliqué Mbappé lors d'une conférence de presse à Split à la veille du match contre la Croatie en quarts de finale de la Ligue des nations.

«On voit ça de plus en plus souvent. J'espère que ça va faire bouger les choses, servir d'exemple. Il y en a un peu marre. Il y a des limites à ne pas franchir. On ne veut pas voir ça», a ajouté l'attaquant du Real Madrid.

Ancien joueur du PSG, Rabiot été accueilli par des sifflets nourris et des chants insultants dimanche au Parc des Princes, où des banderoles offensantes visant sa famille ont également été déployées. Sa mère Véronique, qui gère ses intérêts, a décidé de porter plainte contre X à laquelle s'est associée le club marseillais.

Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, a de son côté dénoncé des banderoles «indignes, honteuses et révoltantes». «C'est inadmissible, le mal est fait. Adrien a été très touché mais il va bien. Etre sur le terrain c'est important pour lui», a également jugé le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps.

Mbappé a aussi apporté son soutien au défenseur de Chelsea Wesley Fofana, victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux après une défaite de son équipe contre Arsenal (1-0), dimanche en Premier League. «C'est pathétique, on tourne en rond, rien n'avance. Rien ne change. Tous les gars le soutiennent. On est avec lui», a-t-il lancé.

La FFF avait un peu plus tôt condamné «avec la plus grande fermeté» ces insultes racistes dans un communiqué. «Je veux assurer Wesley de tout mon soutien. Sur le terrain comme ailleurs, le racisme est intolérable. Il doit être combattu et sanctionné», a indiqué Philippe Diallo.