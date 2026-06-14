«Ils ne s'impliquent pas» : Mbappé, Benzema et Zidane épinglés par la famille

Les grandes stars du foot français auxquelles a fait appel la famille du journaliste sportif français Christophe Gleizes, détenu en Algérie, «ne s'impliquent pas» pour le faire libérer, a-t-elle regretté samedi, alors que vient de démarrer le Mondial.

Agence France-Presse Clara Francey

Invités de l'émission C dans l'air, sur France 5, la mère et le beau-père du journaliste ont confirmé avoir envoyé des messages à Kylian Mbappé, Karim Benzema, Zinedine Zidane pour leur demander un soutien officiel.

«Ils ont reçu le message, ça c'est clair. Ils ne s'impliquent pas, c'est également très clair», a affirmé Francis Godard. «On le regrette, mais (...) c'est la Coupe du monde, donc on ne va pas leur porter la poisse pour les matchs, on les soutient, mais bon, c'est vrai qu'on aurait espéré un petit geste», a-t-il ajouté.

«Le monde du football s'est quand même mobilisé de manière exceptionnelle avec la Fédération française de football, la Ligue de football professionnelle», et «les clubs de football français sont très mobilisés», a-t-il dit.

Selon sa famille, Christophe Gleizes, qui a été accrédité symboliquement par la Fifa pour le Mondial, va pouvoir poser une question depuis sa cellule lors de la conférence de presse précédant le match France-Sénégal, le 15 juin.

«Ca aussi, c'est très symbolique», a dit sa mère Sylvie Godard, rappelant qu'avec la Coupe du monde, «c'est son monde qui fait la fête et lui il est dans 9 mètres carrés».

Christophe Gleizes a été arrêté en mai 2024 en Algérie dans le cadre d'un reportage sur le club de football de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK). D'abord placé sous contrôle judiciaire, il a été incarcéré en juin 2025, après sa condamnation pour «apologie du terrorisme» à sept ans de prison. Il a retiré en mars un pourvoi en cassation, dans l'espoir d'ouvrir la voie à une grâce présidentielle.

Sa mère a de nouveau appelé le président algérien Abdelmadjid Tebboune à «faire preuve de grande bienveillance pour rendre Christophe à sa famille, rendre Christophe à sa grand-mère, à son frère, à sa compagne». «On lui fait confiance, on a confiance en sa compassion pour Christophe», a-t-elle ajouté.

De son côté, la président de la Fifa, Gianni Infantino, a dit mercredi espérer que le journaliste de 37 ans obtienne cette grâce et puisse assister au Mondial.