Kylian Mbappé s'est réjoui que les Français sachent «faire aussi le sale football» après la victoire en huitièmes de finale sur le Paraguay (1-0), une équipe qui a pratiqué un jeu particulièrement rude et fermé samedi à Philadelphie.

«On savait quel type de match on allait avoir. On a montré qu'on était une équipe qui ne savait pas jouer seulement un football offensif. S'il faut ‘mettre les mains dans la merde on va mettre les mains dans la merde’, désolé de l'expression», a déclaré le capitaine des Bleus, auteur du seul but du match sur un penalty (70e), au micro de M6.

«Ils pensaient qu'on allait venir jouer en smoking, faire des belles actions et des une-deux mais on sait faire le sale football aussi. On l'a fait aujourd'hui, on l'a gagné et même dans ça on a été meilleur qu'eux», a ajouté l'attaquant du Real Madrid, qui revient à un but (19) de Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Coupes du monde.

«Tout le monde joue avec ses armes, il n'y a pas de bonnes ou mauvaise manière de jouer, la seule manière c'est gagner. Ils ont essayé de nous avoir comme ça mais on les a eus aussi comme ça», a-t-il dit.

Barcola : «Je n'avais jamais joué un match comme ça»

De son côté, l’ailier gauche de l'équipe de France, Bradley Barcola, a reconnu qu’il n'avait «jamais joué un match comme ça», aussi rugueux. «Je n'avais jamais joué un match comme ça, avec autant de coups, de coups en traitre, de poussées dans le dos. C'était compliqué, mais on a gagné. Donc, on va apprécier ça», a dit Barcola en zone mixte à la fin de la rencontre.

«Ca n'a pas été facile, mais on savait à quoi s'attendre», a embrayé William Saliba. «Ils ne nous ont rien donné, ils nous sont rentrés dedans et ont essayé de nous faire sortir de notre match. On est resté concentré, on n'a pas pris de but et on a su marquer à la fin de ce match», a expliqué le défenseur central français.

Malgré les nombreuses fautes commises par les Paraguayens recroquevillés dans leur moitié de terrain, les Français ont déploré que Ilgiz Tantashev, l'arbitre de la rencontre, ne leur ait donné aucun carton jaune. «L'arbitre aurait pu donner quelques cartons jaunes à l'équipe adverse, ça les aurait pu être un peu calmés», a estimé Saliba. «Il y avait de la nervosité, mais on a montré qu'on n'allait pas se laisser faire», a-t-il encore prévenu.

En difficulté sur son aile gauche comme toute l'attaque française, Barcola a lui reçu le premier avertissement de la partie, après une faute sur Juan Caceres (19e). «Ç'a été dur parce qu'après, je devais faire attention quand je défendais, a-t-il expliqué. Tous les coups que j'ai pris, il ne fallait pas que je réponde, il ne fallait pas que je rentre dans ce jeu là. En tout cas, c'était une bonne expérience», a-t-il ajouté, avant d'avoir un mot pour Désiré Doué qui l'a remplacé à l'heure de jeu, provoquant le penalty victorieux français quelques minutes plus tard.

«Il a fait une très bonne entrée. Il a apporté sa technique et c'est grâce à lui qu'on arrive à avoir ce penalty. Donc, je suis vraiment content pour lui et très fier de lui. Je savais qu'il allait dynamiser le jeu. C'est ce qu'il a fait».