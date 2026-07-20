Battue par l'Espagne (1-0 ap) en finale de la Coupe du monde, l'Argentine a livré une prestation aussi stérile qu'agressive. Sans le moindre tir cadré en 120 minutes, l'Albiceleste a terminé la rencontre dans la confusion, Leandro Paredes perdant totalement son sang-froid après le coup de sifflet final.

À mesure que la finale de la Coupe du monde 2026 avançait, de nombreux spectateurs neutres ont sans doute fini par soutenir l'Espagne. Si l'Argentine a défendu avec une détermination remarquable, elle l'a souvent fait à la limite du règlement. Surtout, elle n'est jamais parvenue à se créer la moindre véritable occasion. Il a fallu attendre la 117e minute pour voir les Argentins tenter leur premier tir... qui n'était même pas cadré.

Enzo Fernández a bien été expulsé pour un deuxième avertissement juste avant la fin du temps réglementaire. Mais un autre Argentin aurait lui aussi pu quitter la pelouse bien plus tôt.

Entré à la pause, Leandro Paredes a multiplié les fautes et les provocations. Pour de nombreux consultants et observateurs, le milieu de terrain de 32 ans aurait dû être exclu avant même la fin de la rencontre. L'arbitre lui a pourtant laissé terminer la finale.

Et au coup de sifflet final, le joueur de Boca Juniors a complètement perdu son sang-froid. Il s'est précipité vers les joueurs espagnols et s'en est violemment pris à Eric Garcia et Gavi, provoquant une échauffourée générale. Cette fois, l'arbitre n'a pas hésité à lui montrer un carton rouge. Des images regrettables, qui n'ont pas leur place sur un terrain de football. Reste désormais à savoir quelle sanction disciplinaire lui sera infligée.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News.