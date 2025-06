Le cadre de l'équipe de Suisse pour l'Euro dames comprend désormais douze noms. La Valaisanne des Young Boys Iman Beney (18 ans) est pour l'heure la seule Romande figurant sur la liste provisoire.

Iman Beney, unique Romande dans la liste provisoire pour l’Euro dames. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les noms de sept joueuses ont été révélés tout au long de la journée de samedi dans le cadre de la «chasse au trésor» ("The Chase") mise sur pied par l'ASF depuis vendredi pour communiquer la sélection de la technicienne suédoise Pia Sundhage. Il en reste donc onze à désigner d'ici lundi.

Coumba Sow, la capitaine Lia Wälti et Svenja Fölmli, dont les maillots ont été trouvés le matin, Luana Bühler et les jeunes Iman Beney et Sydney Schertenleib (18 ans également), «repérées» quant à elle dans l'après-midi, puis Géraldine Reuteler, dont le tricot a été dévoilé lors de l'émission «Veloclub» sur la chaîne SRF, peuvent donc d'ores et déjà se réjouir de vivre cet Euro à domicile.

La liste au complet

Nom Prénom Club Gardiennes Herzog Elvira Leipzig Peng Livia Werder Brême/Chelsea (dès 2025/26) Défenseuses Bühler Luana Tottenham Stierli Julia Fribourg Milieux de terrain Beney Iman Young Boys Ivelj Noemi Grasshopper/Eintracht Francfort (dès 2025/26) Reuteler Géraldine Eintracht Francfort Sow Coumba Bâle Wälti Lia Arsenal Attaquantes Crnogorcevic Ana-Maria Seattle Reign Fölmli Svenja Fribourg Schertenleib Sydney FC Barcelone Sélectionneuse Sundhage Pia

Sur le même thème