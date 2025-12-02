Vendredi 5 décembre 2025, Washington accueille le très attendu tirage au sort de la Coupe du monde 2026, au Kennedy Center. La Maison-Blanche a confirmé que le président Donald Trump y assisterait.

Et, déjà, une question agite les coulisses du foot mondial : le chef d’État américain pourrait-il recevoir le tout nouveau «Prix de la Paix», annoncé ces dernières semaines et dont le premier lauréat doit être dévoilé le jour du tirage au sort ?

Donald Trump et Gianni Infantino, ici à Sharm el-Sheikh en Égypte, se sont fréquemment rencontrés au cours de l’année écoulée. Keystone

Rédaction blue Sport Arthur Rappaz

Ce prix avait notamment été divulgué dans un post Instagram du président de la FIFA, Gianni Infantino, vu fréquemment aux côtés de Donald Trump au cours de l’année écoulée.

Le dirigeant suisse avait présenté cette récompense comme «essentielle pour reconnaître la contribution exceptionnelle de ceux qui travaillent sans relâche à mettre fin aux conflits et à rassembler les peuples dans un esprit de paix».

Une initiative qui interroge, tant la FIFA répète régulièrement vouloir rester en dehors de la politique.

Qui a décidé d’introduire cette récompense ?

Selon «The Athletic,» l’idée viendrait de Gianni Infantino, qui l’aurait portée sans consultation formelle de l’ensemble du Conseil de la FIFA. Toujours d’après le média, la démarche aurait été menée de manière discrète, en contournant les circuits internes habituels.

Et pour qui ?

«The Athletic» avance que cette récompense viserait très probablement Donald Trump. La proximité entre les deux hommes est devenue difficile à ignorer. Infantino a notamment qualifié Trump d’«ami très proche» lors de l’America Business Forum à Miami, le 5 décembre.

Interrogé sur l’identité du lauréat, Infantino a répondu: «Vous verrez». De quoi alimenter les spéculations.

Si Trump devait recevoir ce prix, la distinction risquerait d’apparaître moins comme un symbole de paix que comme un geste entre puissants — avec, à la clé, un nouveau coup porté à la neutralité revendiquée par la FIFA.