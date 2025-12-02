  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial 2026 Un «Prix de la Paix» FIFA pour Trump? La rumeur enfle

Arthur Rappaz

2.12.2025

Vendredi 5 décembre 2025, Washington accueille le très attendu tirage au sort de la Coupe du monde 2026, au Kennedy Center. La Maison-Blanche a confirmé que le président Donald Trump y assisterait.

Et, déjà, une question agite les coulisses du foot mondial : le chef d’État américain pourrait-il recevoir le tout nouveau «Prix de la Paix», annoncé ces dernières semaines et dont le premier lauréat doit être dévoilé le jour du tirage au sort ?

Donald Trump et Gianni Infantino, ici à Sharm el-Sheikh en Égypte, se sont fréquemment rencontrés au cours de l’année écoulée.
Donald Trump et Gianni Infantino, ici à Sharm el-Sheikh en Égypte, se sont fréquemment rencontrés au cours de l’année écoulée.
Keystone

Rédaction blue Sport

02.12.2025, 11:35

Ce prix avait notamment été divulgué dans un post Instagram du président de la FIFA, Gianni Infantino, vu fréquemment aux côtés de Donald Trump au cours de l’année écoulée.

Le dirigeant suisse avait présenté cette récompense comme «essentielle pour reconnaître la contribution exceptionnelle de ceux qui travaillent sans relâche à mettre fin aux conflits et à rassembler les peuples dans un esprit de paix».

Mondial 2026. Vendredi, Trump fera acte de présence au tirage !

Mondial 2026Vendredi, Trump fera acte de présence au tirage !

Une initiative qui interroge, tant la FIFA répète régulièrement vouloir rester en dehors de la politique.

Qui a décidé d’introduire cette récompense ?

Selon «The Athletic,» l’idée viendrait de Gianni Infantino, qui l’aurait portée sans consultation formelle de l’ensemble du Conseil de la FIFA. Toujours d’après le média, la démarche aurait été menée de manière discrète, en contournant les circuits internes habituels.

Mondial 2026. Changement de ville : la FIFA prête à courber l’échine face à Trump

Mondial 2026Changement de ville : la FIFA prête à courber l’échine face à Trump

Et pour qui ?

«The Athletic» avance que cette récompense viserait très probablement Donald Trump. La proximité entre les deux hommes est devenue difficile à ignorer. Infantino a notamment qualifié Trump d’«ami très proche» lors de l’America Business Forum à Miami, le 5 décembre.

Interrogé sur l’identité du lauréat, Infantino a répondu: «Vous verrez». De quoi alimenter les spéculations.

Si Trump devait recevoir ce prix, la distinction risquerait d’apparaître moins comme un symbole de paix que comme un geste entre puissants — avec, à la clé, un nouveau coup porté à la neutralité revendiquée par la FIFA.

Les plus lus

Décos de Noël à la Maison Blanche: Melania met le paquet!
«La Suisse s'est rendormie», selon le chef de l'Armée Thomas Süssli
Une onde d'un nouveau genre serpente dans les profondeurs du Léman
La famille royale espagnole indignée par l'apparition de l'ancien roi Juan Carlos
Heurts dans une ferme où des vaches doivent être abattues
Sous le feu des critiques, le capitaine du Barça se met en retrait