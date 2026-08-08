Le président de la FIFA Gianni Infantino a reçu vendredi en Colombie le soutien de plusieurs acteurs du football sud-américain. L'instance dirigeante du football mondial est en pleine crise.

Crise à la FIFA Le football sud-américain se range du côté de Gianni Infantino

Le Valaisan était à Cali pour assister à l'investiture du président colombien Abelardo de la Espriella, représentant de la droite dure. Sa venue intervient en pleine crise à la FIFA, provoquée par son projet très décrié, et finalement abandonné, d'ouverture à des investisseurs privés via la création d'une société commerciale.

Contrastant après les virulentes critiques voire appels au départ qui se multiplient, la Fédération colombienne a publié des photos le montrant souriant en compagnie de son président Ramon Jesurun et du président paraguayen de la Confédération sud-américaine (Conmebol), Alejandro Dominguez.

Le patron du football mondial, en poste depuis 2016, a refusé de répondre à un journaliste de l'AFP qui lui demandait s'il pensait avoir surmonté cette crise.

«Le football, c'est l'unité»

«Le football, c'est la joie, le football, c'est le bonheur, le football, c'est l'unité», a-t-il déclaré plus tard lors d'un festival pour enfants organisé dans un complexe sportif de Cali.

«Nous devons toujours regarder dans les yeux ces enfants qui se moquent de ce que nous disons, des discours et de tout cela; l'important, c'est que nous fassions tout notre possible pour que ces filles et ces garçons puissent profiter du sport le plus magique», a-t-il ajouté.

A huit mois de la fin de son mandat et d'une nouvelle élection, en mars 2027, dont il est pour l'instant seul candidat déclaré, Gianni Infantino est sous le feu des critiques, notamment de l'UEFA, la puissante confédération européenne qui a maintenu jeudi sa menace de boycott des Coupes du monde malgré le retrait du projet controversé.

«Dialogue»

La Conmebol, qui compte seulement 10 membres affiliés à la FIFA mais quelques fédérations emblématiques comme l'Argentine ou le Brésil, a exprimé jeudi sa «préoccupation face aux actions unilatérales répétées» de la FIFA.

Interrogé par un média colombien, le président de la Conmebol a cependant indiqué vendredi qu'«on ne peut pas ignorer le grand travail» effectué par Infantino. «Il faut continuer à travailler pour le football, par le dialogue, il n'est pas nécessaire d'être toujours d'accord», a poursuivi Alejandro Dominguez.

Après la puissante Asociación del Fútbol Argentino (AFA) et la fédération paraguayenne jeudi, Infantino a par ailleurs reçu vendredi le soutien de deux autres fédérations sud-américaines, le Venezuela et l'Équateur, qui ont toutefois salué le retrait du projet controversé.

La Norvège en leader

Dans une lettre adressée au patron de la FIFA, le président de la Fédération équatorienne, Francisco Egas Lareategui, ajoute qu'il fait confiance à Infantino «ainsi qu'à ceux qui sont actuellement à la tête du football pour continuer de travailler en faveur de notre sport».

Mais après son plan avorté, Infantino fait face à une forte opposition de l'UEFA et de la Concacaf (Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes). En Europe, la présidente de la Fédération norvégienne Lise Klaveness a annoncé vendredi qu'elle allait demander au président de la FIFA de démissionner.

Toutefois, le Mexique, pays hôte de la Coupe du monde 2026 au côté des États-Unis et du Canada, s'est démarqué de la position de la Concacaf et a apporté son soutien au «leadership» d'Infantino.