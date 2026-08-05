Après la victoire de son équipe en Coupe du Brésil, Neymar a complètement perdu son sang-froid. Alors qu'il regagnait les vestiaires, la star de Santos s'est disputée avec les responsables de l'équipe adverse.

«C’est un bon à rien» Insultes et railleries : Neymar pète les plombs après une... victoire !

Mardi soir, à Belém, dans le nord-est du Brésil, 45’000 spectateurs ont assisté à un spectacle indigne à l'Estádio Olímpico do Pará, également appelé «Mangueirao» : Neymar est au cœur de cette affaire.

Son club, Santos, s'est pourtant qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Brésil grâce à une victoire 1-0 à l'extérieur contre Remo (le match aller s'était soldé par un score nul et vierge). C'est Neymar, entré en jeu après la pause, qui a délivré la passe décisive sur le but de Rony (74e).

Malgré ce succès, le joueur de 34 ans n’était pas d’humeur à faire la fête. Dans les couloirs, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao (80 buts en 130 sélections) s’est livré à un vif échange verbal avec les dirigeants adverses.

Neymar, entouré de ses coéquipiers et des membres du staff, s’est ainsi moqué de ses adversaires, criant à tue-tête : «Éliminés, éliminés !». Il a aussi frappé ostensiblement plusieurs fois du poing l'écusson de Santos et a exhibé ses muscles, avant d'exécuter une petite danse provocante devant l'entrée des vestiaires. La délégation du Remo, qui se trouvait derrière des barrières de sécurité à quelques mètres seulement de lui, l’a insulté avec rage en retour et lui a notamment adressé un doigt d’honneur.

Neymar est un «bon à rien»

«Ce bon à rien de Neymar, qui est idolâtré par une foule d’enfants, est venu faire ses pitreries en nous provoquant», a déclaré le président du Remo, Antonio Carlos, après l'incident selon les propos rapportés par «RMC Sport».

Alors qu’il quittait le terrain, l’ancien joueur du PSG et du Barça s’était déjà disputé avec des supporters du Remo présents dans les tribunes. Une vidéo le montre en train d’envoyer des baisers taquins en direction des gradins et de pointer du doigt le public. Le capitaine de Santos les a également invités à descendre pour en découdre.

Neymar, qui a de nouveau été sélectionné par Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026, est encore sous contrat avec son club formateur jusqu’à la fin de l’année.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).