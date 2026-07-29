Voici les principales réactions à l'annonce mardi par la Fédération internationale de football (FIFA), association à but non lucratif, de sa volonté de créer une société pour gérer ses activités commerciales et attirer des investisseurs extérieurs. Un projet nommé «FIFA Forward Enterprise (FFE)».

Le nouveau projet de la FIFA, dirigée par Gianni Infantino, ne fait de loin pas l’unanimité.

«Infantino est le problème» Le nouveau projet de la FIFA provoque un tollé mondial, bien au-delà du football

L'UEFA, l'union des fédérations européennes, dans un communiqué :

«L'âme et la gouvernance du football ne sont pas des capitaux sur lesquels faire de la spéculation, surtout sans aucune transparence sur la destination des bénéfices financiers. Aucun d'entre nous n'est le propriétaire du football. Ce n'est pas à la FIFA de le vendre.»

Concacaf, la confédération d'Amérique du nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, dans un communiqué:

«La Concacaf a été mise au courant par les médias, puis par un communiqué de presse. Nous sommes profondément préoccupés par ce procédé. La Concacaf partage la déception de nombreux acteurs de notre région et du monde du football face au fait que ces détails aient été élaborés et rendus publics avant même qu'une discussion n'ait eu lieu avec les instances dirigeantes et les parties prenantes concernées.»

Sepp Blatter, le prédécesseur de Gianni Infantino à la FIFA (1998-2015), dans un message sur X :

«La relation étroite entre le président de la FIFA (Gianni Infantino) et le président des États-Unis (Donald Trump) a pris une dimension financière qui porte un grave préjudice au football. Personne n'a le droit de vendre notre sport.»

The close relationship between the FIFA President and the US President has reached a financial dimension that is deeply damaging football. No one has the right to sell our game. #GianniInfantino #DonaldTrump #FIFA #UEFA #USA #Sellout — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) July 28, 2026

Andy Burnham, Premier ministre britannique, sur X:

«Le football n'appartient pas aux investisseurs» mais à ceux «qui remplissent les tribunes et qui se tiennent au bord du terrain semaine après semaine, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. La Coupe du monde n'est pas un produit. C'est la plus grande compétition du sport mondial, et elle n'a jamais appartenu à qui que ce soit pour être vendue.»

Let me say this very directly.



Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands and who stand on the touchline week in, week out, rain or shine.



The World Cup is not a product. It is the greatest competition in world sport, and it was never… — Andy Burnham (@andyburnham) July 28, 2026

Philippe Diallo, président de la Fédération française (FFF), à la radio France Inter :

«Nous avons découvert à travers un communiqué de presse un projet très important sur lequel nous n'avons aucun détail. Et qui (...) soulève beaucoup d'interrogations sans que les membres que nous sommes, fédérations, n'aient pu être associés et ne disposent d'aucun élément particulier pour se prononcer sur des sujets qui sont, évidemment, fondamentaux pour l'avenir du football.»

Javier Tebas, président de la Ligue espagnole, sur X:

«Les compétitions et les droits commerciaux de la FIFA ne sont pas le patrimoine personnel d'Infantino. Celui qui mélange politique, discipline, argent et pouvoir sans transparence ne peut rien diriger. Infantino n'est pas la solution à la gouvernance de la FIFA. C'est le problème.»

En escasamente un mes Gianni Infantino retira una tarjeta roja bajo "sospecha"de intervención política.

Después, un requerimiento del Congreso de EE. UU para aclarar retirada de acusaciones por parte de FIFA,de ex miembros de FIFA condenados por corrupcion, entre otras cosas… pic.twitter.com/wkfN0HnWTx — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) July 29, 2026

Association des supporters de football (FSA), dans un communiqué:

«Beaucoup de supporters sont rentrés de la Coupe du monde en pensant que la FIFA ne pouvait plus faire grand-chose pour abîmer ce qu'ils aiment dans la plus grande compétition de football. Moins de deux semaines après le coup de sifflet final, elle a démontré qu'il était toujours possible de tomber plus bas. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour combattre cette nouvelle décision et toutes celles qui mettent gravement en péril l'avenir du football au profit de gains commerciaux à court terme. Ce projet ne doit pas devenir une nouvelle étape dans la tentative de Gianni Infantino de remodeler le football sans tenir compte des supporters ni de l'intérêt général du jeu.»