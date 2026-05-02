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Football Ipswich promu en Premier League, un an après sa descente

ATS

2.5.2026 - 18:12

Ipswich Town s'est imposé 3-0 contre les Queens Park Rangers samedi durant l'ultime journée de Championship et a sécurisé la deuxième place synonyme d'accession directe en Premier League. Ceci un an après sa relégation.

Ipswich Town s'est imposé 3-0 contre les Queens Park Rangers samedi.
Ipswich Town s'est imposé 3-0 contre les Queens Park Rangers samedi.
IMAGO/Every Second Media

Keystone-SDA

02.05.2026, 18:12

Les Tractor Boys entraînés par Kieran McKenna accompagnent Coventry City (1er) à l'échelon supérieur grâce aux 84 points récoltés en 46 journées, seulement un de plus que le 3e, Millwall.

Le club du sud londonien, lui, devra passer par les barrages d'accession pour espérer réintégrer l'élite du football anglais, trente-six ans après la dernière fois (1989/90).

Southampton, Middlesbrough et Hull City disputeront également les demi-finales des «play-offs», avec l'espoir de disputer la finale le 23 mai à Wembley.

Le club gallois de Wrexham, possédé par Ryan Reynolds et Rob McElhenney, échoue à la 7e place après son match nul à domicile contre Middlesbrough (2-2). Une victoire lui aurait permis de participer aux barrages, à la place de Hull qui s'est imposé 2-1 contre Norwich. Les trois clubs relégués en League One (3e div.) sont Oxford, Leicester et Sheffield Wednesday.

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