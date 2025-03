Granit Xhaka et Manuel Akanji absents, c'est Breel Embolo qui portera le brassard de capitaine de l'équipe de Suisse pour la première fois vendredi face à l'Irlande du Nord. «Une chance et une récompense», pour le soldat de Murat Yakin.

Breel Embolo sera le capitaine de la Nati vendredi à Belfast. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Ce sera sans doute une fête pour ma famille et mes amis, mais pour moi, ce sera un match international comme un autre. J'essaierai de faire de mon mieux», a déclaré l'attaquant de l'AS Monaco jeudi à Belfast, en conférence de presse d'avant-match.

Avec ses 73 sélections, Breel Embolo fait bel et bien partie des joueurs les plus expérimentés de la sélection «new look» de Murat Yakin. Seuls Remo Freuler (78) - qui ne s'est pas entraîné jeudi en raison de symptômes grippaux - et Ricardo Rodriguez (125) ont disputé davantage de matches sous le maillot de l'équipe de Suisse.

«Breel est quelqu'un de fantastique, un homme de coeur. Et il est toujours resté fidèle à lui-même», a loué le sélectionneur. «Jouer en tant que capitaine, ce n'est pas facile. Mais c'est une chance et une récompense pour lui.»

«Casser leur structure»

A Belfast, l'homme aux 15 buts en équipe de Suisse sait qu'il fera face à une formation nord-irlandaise regroupée dans sa moitié de terrain. «On va essayer de casser leur structure pour trouver des solutions offensives. Mais il faudra surtout être vigilant derrière, car c'est une équipe très dangereuse en transition. Deux-trois passes, une frappe, et ça peut faire but», a-t-il averti.

Outre la présence du Bâlois, difficile de dire avec certitude à quoi ressemblera le onze helvétique vendredi. Tout juste Murat Yakin a-t-il glissé qu'il regrettait beaucoup n'avoir que six changements à sa disposition durant le match. Autant dire que le sélectionneur a vraiment envie de voir un maximum de joueurs à l'oeuvre sur la pelouse du Windsor Park.

Les équipes probables Irlande du Nord: Pierce Charles; McConville, McNair, Brown; Hume, Saville, Shea Charles, Spencer; Galbraith, Price; Marshall

Suisse: Kobel; Blondel, Gartenmann, Zesiger, Rodriguez; Zakaria, Sierro; Ndoye, Rieder, Vargas; Embolo.

Notes: la Suisse notamment sans Akanji, Elvedi et Xhaka (pas convoqués). Montre plus